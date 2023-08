Ultras-Fanclub von deutschem Biathlon-Star feiert Pyro-Sommerfest

Von: Niklas Kirk

Die treue Fangemeinde von David Zobel kommt auch außerhalb des Weltcups zusammen, um ihren Helden zu feiern. Der dankt für die Unterstützung bei Instagram.

München – Aufmerksame Beobachter des Biathlons kennen sie womöglich eher mit Schal und Mütze am Streckenrand im Winter. Doch auch zur Sommerzeit kommen die treusten Fans des Starnberger Biathleten David Zobel zum Sommerfest zusammen. Der 27-Jährige nutzt dabei die Gelegenheit, sich für die Unterstützung zu bedanken und widmet seinen Zobel-Ultras einen Feed-Post bei Instagram.

David Zobel Geboren: 11. Juni 1996 (Alter 27 Jahre), Starnberg Beruf: Zollbeamter Verein: SC Partenkirchen

Ultras-Fanclub von David Zobel begeht stimmungsvolles Sommerfest

Seit der offiziellen Gründung im Juli 2022 kommt die Gruppe bei Rennen zusammen, ausgestattet mit eigens angefertigten Schals und T-Shirts, um Zobel die notwendige Unterstützung zu bieten. In der Weltcup-Saison 2022/23 landete er schließlich im Gesamtklassement auf Platz 24 hinter den Verbandskollegen Benedikt Doll (Platz 4), Roman Rees (Platz 9) und Justus Strelow (21). Für viel Aufmerksamkeit sorgte vor allem der Podiumsplatz im Einzelrennen in Kontiolathi als er fehlerfrei schoss und Dritter wurde.

Um ihren Namen alle Ehre zu machen und sich auf die kommende Saison einzustimmen, untermalte die Fangruppe ihre Sommerfeier mit einer Pyroeinlage. Wie in dem Beitrag zu sehen ist, gehen in der Dunkelheit mehrere Seenotfackeln an, unterlegt mit dem Italopop-Hit „Sará Perché Ti Amo“, der vor allem im Mailänder San Siro bei Heimspielen von AC eine Renaissance erlebt hat. Zur Nachahmung ihres Pendants beim Fußball – oder aus Prävention vor möglichen Pistenverboten – treten zudem mehrere Zobel-Ultras in dem Videoausschnitt vermummt auf. Der Protagonist selbst kommentierte den Beitrag mit „Zobel-Ultras Sommerfest – Danke für eure Unterstützung“.

Feurige Stimmung beim Sommerfest der Zobel-Ultras: Fangruppe von David Zobel © Eigene Montage: Bild 1: Picture Alliance/Sven Hoppe, Bild 2: Screenshot Instagram-Account von David Zobel

Ultras-Fanclub von David Zobel – Post findet positiven Anklang

Neben einer dreistelligen Anzahl an Likes fand der Ausschnitt auch bei anderen Sportlern positiven Anklang. Langläufer Florian Knopf kommentierte den Beitrag und erwägt demnächst einen US-Fanclub für den Athleten vom SC Partenkirchen zu gründen.

Zobel selbst, der seit 2014 dem Nationalkader angehört, wird schon bald wieder auf seine Unterstützung zählen wollen, wenn es auf der Piste drauf ankommt. Die Biathlon-Weltcup-Saison 2023/2024 soll am 25. November planmäßig im norwegischen Östersund beginnen. Die Zobel-Ultras werden auf viele denkwürdige Momente bei den Wettbewerben, als auch beim nächsten Sommerfest hoffen.

