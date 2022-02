Spanische Eiskunstläuferin Laura Barquero erhält positiven Dopingtest in Peking

Teilen

Laura Barquero © Martti Kainulainen / picture alliance

Die spanische Eiskunstläuferin Laura Barquero ist bei den Olympischen Winterspielen in Peking positiv auf das verbotene Steroid Clostebol getestet worden.

Peking - Die spanische Eiskunstläuferin Laura Barquero ist bei den Olympischen Winterspielen in Peking positiv auf das verbotene Steroid Clostebol getestet worden. Dies teilte die International Testing Agency (ITA) am Dienstag auf Twitter mit. Barquero war in der Paarlauf-Konkurrenz gemeinsam mit Marco Zandron Elfte geworden. Die positive Dopingprobe hatte sie laut ITA schon nach dem Kurzprogramm abgegeben. Nun folgt eine Anhörung des Falls vor dem Internationalen Sportgerichtshof Cas.

Barquero hat damit für den vierten positiven Dopingtest bei den am Sonntag beendeten Winterspielen gesorgt. Zuvor waren der iranische Skirennfahrer Hossein Saveh Shemshaki sowie die Bobfahrerin Lidija Hunko und Langläuferin Valentina Kaminska (beide Ukraine) positiv getestet worden. (dpa)