Ski-Weltmeisterin muss betteln: Saison in Gefahr

Von: Christoph Klaucke

Die amtierende Ski-Weltmeisterin Laurence St-Germain hat finanzielle Probleme. © Joel Marklund/Imago

Die Ski-Weltmeisterin Laurence St-Germain bangt um ihre Teilnahme an der nächsten Saison. Die Kanadierin kann die finanziellen Mittel nicht aufbringen und muss betteln.

Québec – Als Weltmeisterin regelrecht zum Betteln gezwungen: Laurence St-Germain gewann Anfang des Jahres bei der Ski-WM in Meribel sensationell die Goldmedaille im Slalom und ließ Stars wie Mikaela Shiffrin oder DSV-Star Lena Dürr hinter sich. Und das, obwohl ihr bestes Ergebnis im Weltcup zuvor Platz sechs gewesen war. Rund acht Monate später bangt die Kanadierin um ihre Teilnahme an der kommenden Wintersport-Saison – St-Germain und ihre Kolleginnen plagen Geldsorgen.

Laurence St-Germain Geboren: 30. Mai 1994 (Alter 29 Jahre), Québec, Kanada Beruf: Studentin Disziplin: Slalom, Riesenslalom Größter Erfolg: Weltmeisterin im Slalom 2023

St-Germain wurde vor acht Monaten Ski-Weltmeisterin – jetzt steht sie vor dem Saison-Aus

Der Sensations-Sieg bei der Ski-WM hat St-Germain nicht den gewünschten Boost in ihrer Karriere gegeben, wie sie nun Radio Canada erklärte. Kanadas Ski-Verband ist finanziell nicht auf Rosen gebettet.

Deshalb muss jeder Athlet und jede Athletin in jedem Winter 20.000 kanadische US-Dollar – das sind rund 14.000 Euro – bezahlen, um in den Kader für den Ski-Alpin-Weltcup 2023/2024 aufgenommen zu werden. Das Geld hat die Slalom-Weltmeisterin aber nicht.

„Ich bin immer noch auf der Suche nach Sponsoren, und ich habe meine Partnerschaftsmöglichkeiten noch nicht ausgeschöpft. Auf meinem Helm ist noch Platz, genauso wie auf meinem Rennanzug“, sagte St-Germain in einem Interview mit Radio Canada. Die 29-Jährige aus Québec sei zwar durch den WM-Titel etwas bekannter geworden, aber viel verändert habe sich nicht – die Sponsoren stehen keineswegs Schlange. Der alpine Skisport in Kanada hat bei Weitem nicht den Stellenwert wie beispielsweise in Deutschland, Österreich oder der Schweiz.

Auch ihre Teamkolleginnen, darunter Valerie Grenier, die in der vergangenen Saison in Kranjska Gora ihr erstes Weltcuprennen gewann, sind in Finanznot. „Ich bin bei 5000 Dollar, glaube ich“, sagte Grenier. Sie habe zwar einige treue Sponsoren, doch das reiche bei Weitem nicht aus. Offenbar gibt es nur eine Chance, die Saison doch noch zu retten.

Kanadische Ski-Damen hoffen auf Spenden

St-Germain und Grenier organisierten mit den anderen Skiathletinnen aus Kanada eine Spendengala in Québec, um das benötigte Geld zu sammeln. „Wir hoffen, dass einige Menschen nun Lust haben, etwas zu unserer Saison beizutragen“, meinte St.-Germain. Das Duo hat auch auf Instagram zu Spenden aufgerufen. Im Biathlon-Team der Franzosen gab es derweil einen Finanz-Betrug: Das mutmaßliche Opfer im Biathlon-Skandal bricht ihr Schweigen – und verrät ein überraschendes Detail. (ck)