Deutscher Skisprung-Star gibt beklemmende Einblicke

Von: Sascha Mehr

Der Skispringer Constantin Schmid erzählt von einer für ihn schweren Zeit und seine Ziele in der anstehenden Weltcup-Saison.

Oberaudorf – Die lange Vorbereitung auf die Saison 2023/24 ist endlich zu Ende und der erste Weltcup steht bevor. Im Skispringen will der deutsche Ski-Verband wieder Siege und Podestplatzierungen erreichen und geht optimistisch in den anstehenden Winter. Größte Hoffnung des DSV sind Karl Geiger und Andreas Wellinger, die in der Weltspitze mitmischen wollen.

Constantin Schmid Geboren: 27. November 1999 (Alter 23 Jahre), Oberaudorf Nationalität: Deutschland Sportart: Skispringen

Skispringen: Konkurrenzkampf im DSV-Team

Der Konkurrenzkampf um deutschen Team ist groß, wie Philipp Raimund bestätigt. „Jeder probiert, noch bessere Sprünge zu zeigen und noch intensiver an sich zu arbeiten. Bei uns kann sich niemand sicher fühlen. Außer vielleicht Andreas Wellinger und Karl Geiger, weil sie super viel Erfahrung und im Vorfeld abgeliefert haben“, sagte er im Skispringen-Podcast „Flugshow“.

Einer, der sich dem Konkurrenzkampf stellt, ist Constantin Schmid. „Wir haben einen Startplatz weniger, aber sehr viele gute Skispringer. Das freut mich in erster Linie und spricht für unsere Mannschaft. Anfang November sind die deutschen Meisterschaften. Wenn ich mein Potenzial abrufe, bin ich sehr zuversichtlich, dass ich auch das Ticket für den Weltcupstart lösen werde“, gibt er sich selbstbewusst im Interview mit dem Online-Portal Chiemgau24.

Was erreicht Constantin Schmid in der anstehenden Saison? © IMAGO/Foto Olimpik

Die vergangene Saison lief alles andere als optimal für den 23-Jährigen: „Ich habe mich in den letzten Jahren nicht so entwickelt, wie ich mir das vorgestellt habe. Es bringt mir aber nichts, zu viel in der Vergangenheit zu graben. Wie bereits erwähnt, habe ich für mich den Entschluss gefasst, mich mehr mit mir selbst auseinanderzusetzen. Das betrifft die körperliche und die psychologische Ebene. In beiden Bereichen sehe ich deutliche Fortschritte.“

Skispringen: Schmid mit kleinen Saisonzielen

„Mir kam phasenweise die Freude am Skispringen abhanden, aber das gehört der Vergangenheit an. Ich musste mir bewusst machen, dass mir dieser Sport unheimlich viel Spaß macht und nicht nur Arbeit ist, die mit Druck verbunden ist. Durch die gezielte Arbeit im mentalen Bereich fühle ich mich jetzt besser aufgestellt und verstehe es besser, mit Rückschlägen umzugehen“, so Schmid weiter im Gespräch mit Chiemgau24.

Die Ziele für die anstehende Saison hat der 23-Jährige klar formuliert: „Das erste Ziel ist die Qualifikation für den Weltcup. Übergeordnet steht aber, dass ich Spaß am Skispringen haben will und mein Potenzial abrufe. Wenn mir das gelingt, kommen die anderen Ziele von selbst.“ (smr)