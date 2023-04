Überraschender Rücktritt: Ski-Weltmeister (27) verkündet Karriereende

Von: Sascha Mehr

Teilen

Im Skisport erklärt ein Weltmeister seine Karriere für beendet und liefert die Begründung für seinen Rücktritt mit nur 27 Jahren.

München - Die Rücktrittswelle im Wintersport geht weiter. Nächster Sportler, der seine Karriere mit sofortiger Wirkung beendet, ist der Norweger Fabian Wilkens Solheim. Der Skirennläufer war in den Disziplinen Slalom und Riesenslalom aktiv und hatte seine größten Erfolge in den vergangenen beiden Jahren. 2021 wurde er Weltmeister mit der Mannschaft in Cortina d’Ampezzo und ein Jahr später holte er die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Peking, ebenfalls im Teamwettbewerb. Nun hat der erst 27-jährige Norweger aber genug vom Rennsport.

Name Fabian Wilkens Solheim Alter 27 Nationalität Norwegen Sportart Ski alpin

Ski-Weltmeister beendet Karriere: „Die Zeit ist für mich gekommen“

„Die Zeit ist für mich gekommen, um mit dem Skifahren aufzuhören. Nach einigen Saisons mit Höhen und Tiefen habe ich beschlossen, diese unglaubliche Reise als Sportler zu beenden und mich etwas anderem im Leben zuzuwenden“, schrieb der Ski-Weltmeister auf seinem Instagram-Kanal.

„Als Kind hatte ich einige große Träume, und ich fühle mich demütig und dankbar, sagen zu können, dass ich die meisten davon erreicht habe. Es waren einige unglaubliche Jahre, in denen ich auf höchstem Niveau gegen die Besten der Welt angetreten bin, und ich bin so dankbar, dass ich so weit gekommen bin. Ich hatte eine tolle Zeit, als ich mit meinen großartigen Teamkollegen um die Welt gereist bin, ich habe Freunde fürs Leben gefunden und Erinnerungen auf der ganzen Welt geschaffen“, so Fabian Wilkens Solheim weiter.

Fabian Wilkens Solheim beendet seine Karriere. © IMAGO/GEPA pictures/ Patrick Steiner

Zahlreiche Kontrahenten im Ski-Zirkus kommentierten den Post des Norwegers. „Viel Glück für die Zukunft, Fabian und herzlichen Glückwunsch zu deiner Karriere“, schrieb Landsmann Henrik Kristoffersen. Ski-Superstar Aleksander Aamodt Kilde schloss sich den Worten an: „Danke für die magischen Momente.“

Ski-Weltmeister erklärt Rücktritt: Sportstars gratulieren zu großartiger Karriere

Viele weitere Wintersportler wünschten dem 27-Jährige nur das Beste für die Zukunft, darunter auch der deutsche Skirennfahrer Stefan Luitz. Doch auch aus anderen Sportarten bekam Fabian Wilkens Solheim jede Menge Glückwünsche, unter anderem von Bundesligaprofi Morten Thorsby, Spieler von Union Berlin und Landsmann Solheims.

Was er in Zukunft machen wird, ließ der 27-Jährige offen: „Ich bin stolz, dies das Ende eines fantastischen Lebensabschnitts nennen zu können und sicher, dass sich beim Schließen dieser Tür eine weitere interessante Tür öffnen wird, auf die ich mich sehr freue!“ (smr)