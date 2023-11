Bittere Nachrichten für ehemaligen deutschen Skisprung-Weltmeister

Von: Marcel Schwenk

Markus Eisenbichler ist der erfolgreichste deutsche Skispringer in der WM-Geschichte. In der Weltcup-Saison 2023/24 muss er aber zunächst zuschauen.

München – Die Wintersport-Saison 2023/24 steht in den Startlöchern. Auch die Skispringer werden bald wieder auf die Jagd nach den besten Weiten gehen.

Markus Eisenbichler Geboren: 3. April 1991 (Alter 32 Jahre) Sportart: Skispringen Größte Erfolge: 6x WM-Gold, 1x Gesamtweltcup-Zweiter, 1x Olympia-Bronze

DSV-Team für die ersten beiden Skisprung-Weltcups 2023/24 fix

Das erste Weltcup-Wochenende 2023/24 steht vom 24. bis 26. November im finnischen Ruka an, vom 1. bis 3. Dezember geht es in Lillehammer (Norwegen) weiter. Mittlerweile ist auch klar, welche sechs Springer für den Deutschen Ski-Verband zu den Wettkämpfen fahren werden.

Die Reise nach Skandinavien treten neben Karl Geiger, Andreas Wellinger, Philipp Raymund und Stefan Leyhe auch Pius Paschke und Martin Hamann an. „In den letzten beiden Lehrgängen und aus den Leistungen bei der Deutschen Meisterschaft haben wir jetzt die Mannschaft nominiert für die ersten Weltcups“, so Bundestrainer Stefan Horngacher nach Abschluss der Titelkämpfe am Sonntag.

Fehlt im DSV-Team für die ersten beiden Weltcup-Wochenenden: Markus Eisenbichler. © picture alliance/dpa | Daniel Karmann

Skispringer Markus Eisenbichler hatte bereits 2022/23 mit Inkonstanz zu kämpfen

Besonders enttäuschend dürfte die Verkündung des Aufgebots für Markus Eisenbichler sein. Der 32-Jährige zählte jahrelang zu den gesetzten DSV-Athleten, holte insgesamt sechsmal Gold bei Weltmeisterschaften – bis heute deutscher Rekord. Seit acht Jahren war er stets beim Auftakt mit dabei, landete vor drei Jahren auf dem zweiten Platz in der Gesamtwertung.

Den Winter komplett abschreiben muss der 32-Jährige, der erst vor wenigen Wochen seine Prüfung zum Polizeikommissar bestand, trotz des Rückschlags jedoch nicht. Sollte die Performance im Training stimmen, könnte Eisenbichler, der in der vergangenen Saison bereits mit Schwankungen zu kämpfen hatte, wieder in das Team zurückkehren.

DSV-Team: Eisenbichler fehlt vorerst – Horngacher lässt Tür auf

„Die, die nicht dabei sind, haben definitiv die Möglichkeit, sich mit guten Trainingsleistungen für die folgenden Weltcups anzubieten. Hier gilt das Prinzip Leistung. Wir sind natürlich offen für jeden Sportler, der seine Leistung bringt“, so Horngacher.

Neben Eisenbichler gehört auch Constantin Schmid zunächst nicht zum DSV-Kader und verpasst damit eines seiner großen Ziele, das er zuvor in einem Interview formuliert hatte. Dort gab er auch beklemmende Einblicke in sein Seelenleben. (masc)

