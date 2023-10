Erster deutscher Skilanglauf-Weltmeister ist tot – er bot den Skandinaviern die Stirn

Von: Marius Epp

Teilen

Gerhard Grimmer bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck. © Karl-Heinz Stana/Imago

Er galt lange Zeit als bester mitteleuropäischer Langläufer: Nun ist Gerhard Grimmer im Alter von 80 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben.

Seligenthal – Deutschland trauert um eine Langlauf-Ikone: Gerhard Grimmer ist am 9. Oktober in seinem Heimatort Floh-Seligenthal nach schwerer Krankheit verstorben. Grimmer war der erste deutsche Skilanglauf-Weltmeister, hielt sich jahrelang in der Weltspitze und bot den Skandinaviern die Stirn.

Gerhard Grimmer Geboren: 6. April 1943, Sankt Katharinaberg, Tschechien Gestorben: 9. Oktober 2023, Floh-Seligenthal Größter Erfolg: Langlauf-Weltmeister 1974 Beruf: Maschinenschlosser, Ingenieur-Ökonom, Sportfunktionär

Gerhard Grimmer ist tot: Skilanglauf-Ikone wurde 1974 Weltmeister

Seine Sternstunde schlug 1974 bei den Langlauf-Weltmeisterschaften im schwedischen Falun: Nachdem er mit der Staffel bereits Gold und im 15-Kilometer-Rennen Silber geholt hatte, krönte er sich über 50 Kilometer zum Weltmeister. Bei der WM 1970 in Strbske Pleso (damalige Tschechoslowakei) hatte er bereits zweimal Silber und einmal Bronze geholt.

„Die ersten 20 Kilometer war ich mit in der Spitzengruppe, setzte mich dann ab, und mein Vorsprung wuchs auf über zwei Minuten. So konnte ich teilweise auf Sicherheit laufen“, sagte Grimmer über seinen WM-Triumph. 1970 und 1971 gewann er den 50-Kilometer-Lauf am Holmenkollen in Oslo. 1971 kam er über sieben Minuten vor dem Zweitplatzierten ins Ziel – bis heute Rekord. Norwegens Athleten trugen ihn damals auf Schultern durchs Stadion.

Geisenberger, Frenzel & Co.: Diese deutschen Wintersport-Stars haben 2023 ihre Karriere beendet Fotostrecke ansehen

Trauer um Sportler und Funktionär Gerhard Grimmer

Ein großer Erfolg bei den Olympischen Spielen blieb dem 17-fachen DDR-Meister aber unter anderem durch Verletzungen verwehrt. Bis 2003 blieb Grimmer der einzige deutsche Einzelweltmeister im Skilanglauf.

Der im Sudetenland geborene Wintersportler war nach seiner aktiven Karriere im Funktionärsbereich tätig. Er war nach der Wende an der Gründung des Thüringer Skiverbands beteiligt und dessen erster Präsident. Aufgrund seiner SED-Vergangenheit war er umstritten.

Gerhard Grimmer wurde zu große Staatsnähe zur DDR vorgeworfen

Stasi-Unterlagen sollen belegen, dass er vom staatlichen verordneten Doping gewusst haben soll. Er selbst stritt das ab. 1995 legte er seine Ämter beim Verband nieder. Ihm wurde zu große Staatsnähe zur ehemaligen DDR vorgeworfen.

Ein besonders tragischer Todesfall ereignete sich beim Österreichischen Skiverband: Die Frau des ÖSV-Cheftrainers starb vor den Augen ihres Mannes und Sohnes. (epp)