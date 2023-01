„Grenzwertig positiv“: Ski-Star teilt heftige Bilder nach schwerem Sturz und gibt Saisonaus bekannt

Von: Antonio José Riether

Nach seinem schweren Sturz postete der Skirennfahrer Victor Muffat-Jeandet schockierende Bilder seiner Wunde im Gesicht und gab ein Update zu seiner Verletzung.

Bern – Während er Wintersport-Saison kommt es jedes Jahr zu schweren Unfällen auf den Pisten. Erst am Samstag stürzte der französische Skirennläufer Victor Muffat-Jeandet beim Weltcup-Riesentorlauf im Schweizer Adelboden und zog sich dabei gleich mehrere Verletzungen zu, darunter einen offenen Nasenbeinbruch. Kurz darauf zeigte der 33-Jährige Fotos seiner blutverschmierten Wunde aus dem Krankenbett, wie Merkur.de berichtet.

Victor Muffat-Jeandet Geboren: 5. März 1989 in Aix-les-Bains (Frankreich) Disziplinen: Super-G, Riesenslalom, Slalom, Kombination Olympia-Medaillen: 1 x Bronze (Kombination) Einzel-Weltcupsiege: 1

Wintersport: Victor Muffat-Jeandet stürzt schwer und postet Bilder von blutverschmiertem Gesicht

Beim zweiten Durchgang des Weltcup-Riesentorlaufs im Berner Oberland passierte es. Bei einem Tor stürzte Muffat-Jeandet folgenschwer und musste mit einem Helikopter die rund 70 Kilometer in die Notaufnahme eines Krankenhauses in Bern transportiert werden. Dort wurde er aufgrund mehrerer Verletzungen behandelt, wie er auf Instagram berichtete.

„Meine Hand wurde am Abend genäht und es scheint keine Sehnen- oder Nervenprobleme zu geben, der offene Nasenbruch wurde auch direkt mitten in der Nacht operiert“, schrieb Muffat-Jeandet, der das Update mit mehreren Bildern seiner blutverschmierten Wunde versah. Jedoch konnte er auch Entwarnung geben, der restliche Kopf sowie sein Rücken hätten keine weiteren Schäden davongetragen.

Victor Muffat-Jeandet postete nach seinem Sturz ein Foto aus dem Krankenhaus. © Screenshots Instagram (@vmuffatjeandet)

Victor Muffat-Jeandet: Olympia-Dritter muss operiert werden und fällt diesen Winter aus

Der Olympia-Dritte von 2018 meldete sich bereits am Dienstag wieder zu Wort und gab dabei sein Saisonaus bekannt. „Die Diagnose meines Knies ist ziemlich komplex und unerklärlich, weil der Sturz besonders war. Wie durch ein Wunder scheint mein Kreuzband noch sehr vorhanden zu sein und mein Tibiaplateau ist nicht gebrochen“, meinte Muffat-Jeandet. Aufgrund seines Meniskus sowie seiner gerissenen äußeren Seitenbänder müsse er jedoch operiert werden.

Er habe „viel Schlimmeres erwartet“, so Muffat-Jeandet, der die Diagnose als „grenzwertig positiv“ aufnahm. In einem Instagram-Beitrag, in dem er das Video des verhängnisvollen Zwischenfalls postete, erinnert er sich an seinen letzten Sturz, der genau ein Jahr und einen Tag zurücklag.

Ski-Star Muffat-Jeandet nach zweitem Sturz: „Weiß nicht, warum mich Schicksal quälen muss“

Anfang Januar hatte er sich beim Slalom in Zagreb ebenfalls schwer verletzt, aufgrund eines Knöchelbruchs musste er seine Olympiateilnahme 2022 absagen. „Das Leben ist manchmal verrückt“, schrieb er und meint ernüchtert: „Ich weiß nicht, warum mich das Schicksal wieder quälen muss, aber ich habe es bereits akzeptiert“.

Am Dienstag kehrte er zurück in seine französische Heimat und postete Fotos aus dem Krankenhaus Centre Orthopédique Santy in Lyon. „Ich kenne jetzt bereits den Weg, um wieder das hohe Niveau zu finden, und ich habe das Glück, ihn mit all den guten Leuten um mich herum wieder aufnehmen zu können“, schrieb der Pechvogel. Wie lange er nun ausfällt, ist noch nicht klar. (ajr)