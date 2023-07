Olympiamedaillen-Gewinner liebt Multi-Millionärin

Der norwegische Ski-Star Emil Iversen hat in seiner Karriere zahlreiche Titel gewonnen. Jetzt sorgt seine Beziehung zu einer Millionen-Erbin für Aufsehen.

Oslo - Emil Iversen gehörte in den vergangenen Jahren zu den besten und erfolgreichsten Skilangläufern Norwegens. Der 31-Jährige gewann in seiner Karriere zahlreiche Medaillen bei Weltmeisterschaften und stand auch bei den Olympischen Winterspielen auf dem Podest. Doch auch abseits der Loipe läuft es für Iversen rund.

Emil Iversen Geboren: 12. August 1991 in Meråker (Norwegen) - Alter: 31 Jahre Disziplin: Skilanglauf Größte Erfolge: Olympia-Silber (2022), 4x WM-Gold (2019 und 2021)

Iverson macht Beziehung zu norwegischer Millionen-Erbin öffentlich

Auf seinem Instagram-Kanal postete Iversen kürzlich ein Foto, auf dem er glücklich in die Kamera schaut. Auf seinem Schoß sitzt eine Frau, die verliebt die Arme um ihn legt. Die beiden sind offensichtlich ein Paar. An sich kein ungewöhnlicher Schnappschuss, doch die Identität der jungen Frau sorgt besonders in Norwegen für Aufsehen – ähnlich wie bei dem wohl erfolgreichsten Wintersport-Paar aller Zeiten, das Nachwuchs erwartet.

Bei der Frau handelt es sich um die norwegische Millionen-Erbin Bettina Burud. Sie ist die Tochter des norwegischen Geschäftsmanns Per-Erik Burud. Dieser war Chef der skandinavischen Lebensmittelkette KIWI und besonders für seine unkonventionellen Marketing-Kampagnen bekannt.

Der norwegische Langlauf-Star Emil Iversen und die Millionen-Erbin Bettina Burud sind ein Paar. © Instagram/emilivers und IMAGO / Eibner

Vater stirbt bei Bootsunglück: Iversen-Freundin erbt großes Vermögen

Im Jahr 2007 gehörte KIWI zu den größten Lebensmittelketten Norwegens und beschäftigte rund 8000 Beschäftigte in über 450 Geschäften. Per-Erik Burud war zu diesem Zeitpunkt mit einem Vermögen von rund 1,1 Milliarden norwegischen Kronen der 134. reichste Mann in Norwegen. 2011 kamen Burud und seine Frau bei einem Bootsunglück ums Leben.

Tochter Bettina erbte zusammen mit ihren Geschwistern ein Großteil des Vermögens ihres Vaters. Dem norwegischen Portal Kapital zufolge verfügt sie über ein Vermögen von rund 1,3 Milliarden norwegischen Kronen (umgerechnet rund 120 Millionen Euro) und ist damit auch einer der 400 reichsten Personen Norwegens.

Norwegen streicht Iversen aus kader für die neue Saison

Iversen bestätigte kürzlich in einem Interview mit der norwegischen Tageszeitung Verdens Gang, dass er und Burud bereits seit zweieinhalb Jahren ein Paar seien. „Wir verstehen uns sehr gut“, wird Iversen zitiert. Seinen Post auf Instagram kommentiert er mit den Worten „schöner Sommer“. Freudin Burud antwortete darauf mit einem Kuss-Emoji. Anders als bei einem norwegischen Wintersport-Paar, das kürzlich seine Trennung bekanntgab, läuft es bei Iversen und Burud offenbar rund.

Iversen gewann in seiner Karriere insgesamt vier Weltmeistertitel – jeweils zwei bei den Weltmeisterschaften in Seefeld 2019 und in Oberstdorf 2021. Mit der 4x10-km-Langlaufstaffel Norwegens holte er außerdem Silber bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking. Zuletzt lief es sportlich für Iversen nicht mehr rund. In der kommenden Saison gehört er offiziell nicht mehr zum Kader des norwegischen Nationalteams und will sich stattdessen privat auf den kommenden Winter vorbereiten. (luha)