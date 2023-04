Sven Hannawald mit Familie bei Osterfeuer an Starnberger See: „Wenn auch das Wetter mitspielt“

Familie Hannawald verbringt ihre Freizeit gerne an beliebten Orten in Oberbayern. Wie auch beim Osterfeuer am Starnberger See.

Seeshaupt – An Karfreitag und Ostersamstag war in Oberbayern das Wetter noch nicht so toll, am Ostersonntag wurde es schon langsam besser mit der Sonne und findet am Ostermontag seinen Höhepunkt. Das nutzte auch Wintersport-Legende Sven Hannawald mit seiner Familie am Starnberger See aus.

Das Osterfeuer ist eine alte Tradition, die in Seeshaupt unter den gespannten Blicken vieler Schaulustiger ausgelebt wurde. Mit seiner Frau Melissa und den zwei kleinen Kindern ging es an den Starnberger See und vor toller Kulisse wurde der Holzstapel entbrannt. Um 18 Uhr am Ostersonntag begann das Fest am Gemeindebadeplatz in Seeshaupt.

Skisprung-Legende Hannawald mit Familie am Starnberger See in Seeshaupt

Bei Einbruch der Dunkelheit sollte das Feuer angezündet werden, was das Video von Hannawald, das er am Folgetag postete, auch bewies. Selbst der Sonnenuntergang sorgte für ein schönes Panorama. Der örtliche Burschenverein organisierte das Event und sorgte mit Speis und Trank für den üblichen Rahmen.

„Schön, wenn das Wetter mitspielt“: Hannawald mit Starnberger-See-Ausflug zufrieden

Die Skisprung-Legende schreibt dazu: „Wenn an solchen Tagen auch das Wetter mitspielt, ist das einfach nur schön“. Er wünscht seinen Followern noch einen letzten schönen Feiertag. Hannawald und seine Familie sind oft im Oberland unterwegs, verbringen ihre Zeit gemeinsam und dokumentieren diese auch. Der TV-Experte war zuletzt beim DFB-Pokal-Sieg des SC Freiburg gegen den FC Bayern München in der Allianz Arena oder gerne auch mal mit der Familie im Märchenwald Wolfratshausen.

Auch seine Fans fanden die Fotos toll und wünschen ihm und seiner Familie noch einen tollen letzten Ostertag. „Schöne Bilder“, oder „wünschen wir euch ebenso“. Eine andere Starnbergerin, die auch im Wintersport aktiv ist, nämlich Kira Weidle, zeigte andere tolle Nachrichten: Sie ist verlobt. (ank)