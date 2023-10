Restaurant-Problem wegen Kindern? Neureuther hält der Gesellschaft den Spiegel vor

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Felix Neureuther ist ein ehemaliger Spitzensportler, jetziger TV-Experte – und dreifacher Familienvater. Nun gab er Einblicke in sein Leben mit drei Kindern.

München – Die neue Saison im alpinen Skisport steht vor der Tür: Traditionell geht es ab dem letzten Oktober-Wochenende wieder zur Sache. Einer, der selbst lange zum großen Rennzirkus gehörte, ist Felix Neureuther. Mittlerweile ist der Oberbayer als Experte ein gefragter Mann – und das nicht nur in Sachen Sport.

Familie Neureuther Eltern: Christian Neureuther, Rosi Mittermaier (†) Kinder: Ameli Neureuther, Felix Neureuther Enkelkinder: Oskar, Matilda, Leo, Lotta

Felix Neureuther setzt sich für viele Themen außerhalb des Wintersports ein

Themen wie Klimawandel, Ernährung, Erziehung und kindgerechte Bewegung im Alltag sind dem einstigen Slalom-Spezialisten sehr wichtig. Und nicht nur das: Neureuther hat auch die Courage, gewisse Missstände anzusprechen. So machte Neureuther jüngst einmal mehr darauf aufmerksam, dass Kinder zu viel Bildschirmzeit hätten, außerdem zeichnete er ein düsteres Szenario für den Ski-Weltcup.

Felix Neureuther ist mit der ehemaligen Langläuferin und Biathletin Miriam Neureuther (geborene Gössner) verheiratet, die beiden sind eines der bekanntesten Sport-Traumpaare Deutschlands. Zusammen haben sie drei Kinder – und natürlich übertragen Mama und Papa ihre Leitsätze auch auf ihren Nachwuchs. In einem Interview mit dem österreichischen Portal heute.at gab Felix Neureuther nun kleine Einblicke in sein Familienleben.

Die 18 erfolgreichsten deutschen Wintersportler des neuen Jahrtausends Fotostrecke ansehen

Felix Neureuther gibt Einblicke in sein Familienleben

Dabei schilderte er auch, wie es zugeht, wenn die Neureuthers einmal in einem Lokal essen möchten: „Ich gebe zu, für uns als Familie ist es schwierig, in ein Restaurant zu gehen. Meine Kleinen rutschen schnell hin und her, dabei bleibt es dann auch nicht. Wenn ich das bei einer anderen Familie sehe, beginne ich nicht mit den Augen zu rollen. Ich kenne das zu gut.“

Die ältere Neureuther-Tocher Matilda wurde im September eingeschult, Sohn Leo ist drei Jahre alt und seine kleine Schwester Lotta kam im April 2022 zur Welt. Auch im Leben der neuen Neureuther-Generation spielt Sport eine wichtige Rolle, die Eltern zeigten ihren Nachwuchs in der Vergangenheit schon mehrmals auf der Skipiste.

Felix Neureuther ist dreifacher Familienvater – und hat Verständnis dafür, wenn sich Kinder in einem Restaurant wie Kinder verhalten. © Stefan Schmidbauer / Imago

Restaurant-Problem wegen Kindern? Neureuther hält der Gesellschaft den Spiegel vor

Spielekonsolen, Smartphones, Tablets – all das will Papa Felix von seinen Kindern erst einmal fernhalten. Die „viereckigen Kasteln“, wie Neureuther sie nennt, müssen sich also erst einmal hinten anstellen. So auch bei einem Restaurant-Besuch: Das frühere Ski-Ass erachtet es für besser, den Bewegungsdrang auszuleben, anstatt den Kindern „ein Tablet beim Essen vor die Nase zu setzen, wo Eltern dann die Gabel in den Mund der Kinder stecken müssen“. So hält der ehemalige Spitzensportler der Gesellschaft den Spiegel vor.

Das Tablet-Szenario kann man immer häufiger beobachten – auch in der Öffentlichkeit: Kinder sind laut, quengeln oder wollen nicht einschlafen? Der Bildschirm verspricht den gestressten Eltern kurzzeitige Hilfe. Für Neureuther ein gefährlicher Trend. (akl)

Die Welt dreht sich immer schneller, die Nachrichten überschlagen sich: Sie wollen immer auf dem Laufenden sein? Dann haben wir eine Vielzahl an Apps für Sie parat. Sie müssen sich nur noch die für Sie passende(n) herunterladen - und so geht es.