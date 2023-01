Wintersport-Ikone wird nach Wahnsinns-Jahr 2022 mit dreimal Olympia-Gold jetzt auch noch Mutter

Von: Andreas Knobloch

Therese Johaug und ihr Nils Jakob Hoff verkünden, dass sie Eltern werden. © Screenshot Instagram

Ein Jahr wie aus dem Bilderbuch oder Kino: Therese Johaug gewinnt dreimal Olympia-Gold 2022 und verkündet zum Jahreswechsel ihre Schwangerschaft.

Oslo - Würde über diesen Ablauf jemand einen Film schreiben, hätte dieser die Zielgruppe von Rosamunde Pilcher sicher. Kitschiger als diese Geschichte geht es wohl kaum. Doch die vergangenen 365 Tage waren für die Wintersport-Ikone Therese Johaug wie ein Märchen, ein Jahr, das sie so schnell nicht vergessen wird.

Olympiasiegerin Johaug nach 365 Hammer-Tagen mit nächster Botschaft

Es gab seit Silvester 2021 auf 2022 sehr viele Premieren für die jetzt 34-jährige Norwegerin, die gut in die Geschichte passen. Doch der Reihe nach: Mit dem Silvesterabend 2021 auf 2022 waren Therese Johaug und ihr Nils Jakob Hoff nicht bloß mehr ein Paar, sondern schon Verlobte. Der ehemalige Ruderer stellte die Frage aller Fragen vorm Jahreswechsel.

Kurz darauf standen für die damals 33-Jährige die Olympischen Spiele an. Sie hatte bis dahin bei Olympia nur eine Goldmedaille in der Staffel geholt, nie im Einzel, was ihr lange nachhing. Die frisch Verlobte zeigte es ihren Kritikern und holte sage und schreibe drei Goldmedaillen in Peking: Skiathlon, 10 Kilometer klassisch, 30 Kilometer Freistil.

Einen Monat später, am 13. März, bestritt sie ihr letztes Weltcuprennen der Karriere, holte aber Ende März nochmal zwei norwegische Landestitel. Seitdem hat Johaug ihre Profi-Skier in den Schuppen gestellt und ist als Expertin im TV tätig. Kaum war der Kalender auf 2023 umgeschlagen worden, liefert Johaug den nächsten Paukenschlag: Sie ist schwanger. Auch eine Aktivität, die 2022 wohl erfolgreich umgesetzt wurde.

Instagram-Post und NRK-Interview verraten Schwangerschaft von Langlauf-Star Johaug

Auf Instagram postete sie kleine Schuhe, ihre Hand und die von Hoff mit den Worten: „Die Herde wächst. 2022 hat mir alles geboten, wovon ich träumen konnte.“ In der Fotostrecke zeigt sie ihr Jahr in Bildern. Olympia-Triumph, Urlaube, Freizeit und die Veröffentlichung eines Buches.

Dem norwegischen Sender NRK sagte sie: „Das ist das Größte, was man erreichen kann. Es übertrifft sozusagen alle Goldmedaillen, die ich gewonnen habe“. Natürlich weiß sie auch noch nicht, was auf sie zukommt: „Ich finde es sehr cool, muss aber auch sagen, dass ich es ein bisschen beängstigend finde. Dass du nicht genau weißt, worauf du dich einlässt. Aber darauf freue ich mich sehr. Ich habe das Gefühl, dass 2022 viel passiert ist“. Und damit hat sie nicht unrecht. Das Kind nennt sie „neuen Chef im Haus“.

Sie hat sich schon Tipps von der norwegischen Langlauf-Legende und zweifachen Mama Marit Björgen geholt. Und die Wintersport-Welt hat der dreifachen Weltcup-Gesamtsiegerin schon massenhaft gratuliert: Konkurrentinnen wie Frida Karlsson oder Jessie Diggins, wie auch die Biathletinnen Ingrid Landmark Tandrevold oder Tiril Eckhoff wie auch die Ex-Skifahrerin Nina Haver-Loseth meldeten sich. (ank)