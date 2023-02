Vierer-Bob rast in bemannten Reifen: Ein Toter bei Drama auf deutscher Kult-Strecke

Von: Patrick Mayer

Teilen

Auf der Rennrodelbahn im thüringischen Oberhof kommt es zu einem tragischen Unglück. Ein Hobby-Sportler stirbt beim Zusammenstoß mit einem Profi-Bob. Die Kriminalpolizei ermittelt.

München/Oberhof - Tödlicher Unfall auf der Rennrodelbahn Oberhof: In der thüringischen Wintersport-Gemeinde ist am Donnerstagabend (23. Februar) ein 45-jähriger Mann bei einem Zusammenprall eines „Ice-Tubing“-Reifens mit einem Viererbob getötet worden.

Rennrodelbahn Oberhof: Hobbysportler stirbt bei Zusammenprall mit Vierer-Bob

Der Mann, ein Hobbysportler, erlag seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus. Zudem wurde eine 41-jährige Frau schwer verletzt. Sie ist zur Behandlung in einer Klinik.

Ersten Erkenntnissen zufolge war sie mit dem getöteten Mann zusammen in dem „Ice-Tubing“-Reifen. Dabei handelt es sich um einen großen aufblasbaren Schlauch in Reifenform. Freizeitsportler können auf diesen den Eiskanal hinunterfahren.

Bob-Drama auf der Rennrodelbahn Oberhof: In der thüringischen Wintersportgemeinde wird ein Mann bei einem Zusammenstoß im Eiskanal getötet. © dpa/Steffen Ittig

Wie die Bild berichtet soll es die Frau kurz vor dem Zusammenstoß noch aus dem Reifen, auch „Tube“ genannt, geschafft haben. Der Mann soll demnach von dem Bob getroffen worden sein, der ersten Erkenntnissen zufolge von einem Profisportler gelenkt wurde.

Eiskanal Oberhof: Kriminalpolizei ermittelt nach tödlichem Unfall auf Rennrodelbahn

Um welchen Profisportler es sich dabei handelte, war Stand Freitagvormittag, 11 Uhr, nicht bekannt. Drei Personen wurden zudem leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sie soll nun klären, warum sich beide Gefährte gleichzeitig auf der Strecke befanden. „Auf der Rodelbahn in Oberhof kam es zu einem tragischen Unfall, in dessen Folge mehrere Personen teils schwerstverletzt wurden“, erklärt Ronny Knoll, Leiter Öffentlichkeitsarbeit des Wintersportzentrums: „Wie es zu dem tragischen Unglück kam, ist bislang nicht geklärt und wird Teil behördlicher Ermittlungen sein. Als Bahnbetreiber haben wir natürlich die sofortige Sperrung der Bahn veranlasst.“

Unglück in Oberhof: Der Viererbob und der „Ice Tubing“-Ring nach dem folgenschweren Zusammenprall im thüringischen Eiskanal. © dpa/Steffen Ittig

Rennrodelbahn Oberhof: Auch Bob-Fahrer nutzen die Bahn zu Trainingszwecken

Ein Sprecher der Feuerwehr Oberhof erklärte ferner, dass der Notruf um 18.43 Uhr auf der Feuerwache einging. Der Eiskanal in Oberhof wurde 1971 als weltweit zweite künstlich vereisbare Rodelbahn in der damaligen DDR eingeweiht. Auf ihr finden Wettkämpfe des Rennrodel-Weltcups statt. Bobfahrer dürfen die Bahn zu Trainingszwecken nutzen. Offenbar absolvierte ein Bob-Team am Donnerstagabend eine solche Trainingseinheit. (pm)