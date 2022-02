Trotz frühem Aus: Freestyle-Snowboarder Vockensperger zieht versöhnliches Olympia-Fazit

Vockensperger schied als 25. aus © GEPA pictures/ Oliver Lerch via www.imago-images.de

Peking - Der deutsche Hoffnungsträger Leon Vockensperger hat trotz seines frühen Scheiterns in beiden Wettbewerben im Freestyle-Snowboard ein versöhnliches Olympia-Fazit gezogen. «Es war auf jeden Fall eine Erfahrung, ich habe mein Bestes gegeben. Aber es war die meiste Zeit wirklich ein Beißen und Kämpfen», sagte der 22 Jahre alte Rosenheimer am Montag nach der Qualifikation im Big-Air-Wettbewerb. Als 25. schied er ebenso wie der einen Platz vor ihm liegende Noah Vicktor aus und verpasste das Finale am Dienstag.

Vockensperger war nach zwei Top-Ten-Platzierungen in dieser Saison mit großen Ambitionen nach China gereist. Doch nach einem Sturz im Training stürzte er auch im Slopestyle-Wettbewerb vor einer Woche in zwei Läufen und zog sich eine schmerzhafte Rippenprellung zu. Zudem machten ihm erneut Probleme am rechten Knie zu schaffen.

Dies solle «keine Ausrede sein», sagte Vockensperger, betonte aber auch: «Da ist man immer gehemmt, das habe ich natürlich gemerkt. Ich wollte es zuerst nicht wahrhaben und habe versucht, mich durchzubeißen und zu schauen, dass es irgendwie funktioniert.» Am Ende habe «es nicht so geklappt, aber es war eine gute Erfahrung fürs Leben und für meine Karriere. Ich habe auf jeden Fall noch eine Rechnung offen für die nächsten Spiele», sagte Vockensperger. (dpa)