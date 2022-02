Katrin Müller-Hohenstein: Gewagtes Olympia-Outfit sorgt im In- und Ausland für Staunen - „Macht mich völlig fertig“

Von: Armin T. Linder

Katrin Müller-Hohenstein auf einem Archivfoto.

Das Olympia-Outfit von ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein sorgt sogar im Ausland für Aufsehen - und die Meinungen gehen stark auseinander.

Mainz - Katrin Müller-Hohenstein zählt zu den absoluten Größen der Sport-Berichterstattung in Deutschland. Doch jetzt punktet sie nicht nur durch ihr Fachwissen, sondern für viele auch durch die Wahl ihres Outfits. Das sogar im Ausland für Staunen sorgt. Eine Niederländerin - so zumindest die eigenen Angaben auf ihrem Profil - postete am Sonntag bei Twitter einen ZDF-Screenshot und schrieb auf Englisch: „Wenn ich Olympia präsentieren würde, würde ich definitiv dieses Zusammenspiel tragen wollen, diese Sneakers und alles.“

Katrin Müller-Hohenstein: Olympia-Outfit im ZDF sorgt für Diskussionen

Und weil die TV-Moderatorin im Ausland nicht so bekannt ist wie in Deutschland, erklärt die Nutzerin gleich noch, um wen es sich handelt: „Das ist Katrin Müller-Hohenstein, die fürs deutsche ZDF moderiert.“

Auch bei einigen Twitter-Kommentierern kommt der Look an. „Sieht nett und warm aus“ und „Tolles Dress und tolle Moderatorin“, schreiben sie. Und eine scheint Katrin Müller-Hohenstein sogar persönlich getroffen zu haben. „Es ist eine der nettesten Personen die ich kennen lernen durfte, das Outfit von heute steht ihr sehr gut“, schreibt die Userin.

Katrin Müller-Hohenstein: Olympia-Outfit sorgt für geteilte Meinungen

Die lilalastige Kombi trifft aber dann doch nicht jeden Geschmack. „Na ja, die Hosenfarbe ist schon sehr gewöhnungsbedürftig, sorry", heißt es. Einer sieht ein „70s-Vibe-Outfit". Ein anderer Nutzer wähnt sich in einem anderen Jahrzehnt und konnte sich offenbar kaum auf die Olympia-Berichterstattung konzentrieren: „Katrin Müller-Hohenstein im fliederfarbenen 90er-Aspen-Look mit Steghose macht mich völlig fertig." Ähnlich verwirrt ist der Nutzer, der folgendes schreibt: „TV an. Katrin Müller-Hohenstein im ZDF. TV-Farbeinstellungen überprüfen." Gelungen oder misslungen, das Outfit? Die Meinungen gehen offenbar auseinander, aber das dürfte sich Müller-Hohenstein schon vorab gedacht haben. Und zum Blickfang wurde sie allemal.