Neureuther legt Finger in die Wunde: Fußball als Vorbild für Ski alpin

Von: Luca Hartmann, Alexander Kaindl

Felix Neureuther übt Kritik an den vielen Doppel-Ansetzungen im Ski-Weltcup. Die Exklusivität gehe verloren. Der Fußball könne dagegen als Beispiel dienen.

München – Der Start des Ski-Weltcups war von Pech verfolgt – schlechtes Wetter führte zur Absage mehrerer Rennen. Von den neun geplanten Männer-Starts mussten sieben gestrichen werden. Nun sollen einige der ausgefallenen Events an anderen Standorten nachgeholt werden, was zu Doppel-Rennen bei verschiedenen Klassikern führt. Ein Ansatz, der bei dem ehemaligen Ski-Star Felix Neureuther auf wenig Zustimmung trifft.

Neureuther äußert seinen Unmut im Blick und bezieht sich dabei auf die Tendenz der letzten Jahre, eine Disziplin an einem Weltcup-Standort doppelt anzusetzen, unabhängig von vorherigen wetterbedingten Absagen. „Solche Doppel-Rennen auf klassischen Pisten sind schädlich für unseren Sport“, kritisiert Neureuther, der kürzlich mit einer humorvollen Supermarkt-Geschichte in den Schlagzeilen stand.

„Die Fußball-WM ist nicht zuletzt deshalb ein derart gigantisches Ereignis, weil sie nur alle vier Jahre stattfindet. Eine WM-Medaille im Biathlon ist dagegen weniger wert, weil es jedes Jahr eine Biathlon-Weltmeisterschaft gibt. Und deshalb sollten wir Alpinen mehr Wert auf Exklusivität legen“, fügt er hinzu. Generell schreckt Neureuther nicht davor zurück, immer wieder auf Missstände im Wintersport aufmerksam zu machen.

Ski-Stars zu vielen Doppel-Rennen gezwungen

In der aktuellen Saison werden die Athleten, auch aufgrund der zahlreichen Absagen, immer wieder mit Doppel-Rennen konfrontiert – das führt zu einem straffen Zeitplan bei den Speed-Klassikern. Besonders bei der berühmten Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel im Januar werden an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zwei Abfahrten stattfinden.

Auch bei den Veranstaltungen in Zermatt und Beaver Creek waren jeweils zwei Abfahrten geplant, doch alle Rennen mussten abgesagt werden. Eine der Abfahrten aus Zermatt wird nun in Gröden nachgeholt, während die von Beaver Creek wahrscheinlich in Wengen stattfinden wird. Durch diese Verlegungen entstehen erneut die von Neureuther kritisierten Doppel-Rennen.

Felix Neureuther. © Eibner / Imago

Beat Feuz springt Felix Neureuther zur Seite: „Titel eben nichts Außergewöhnliches mehr“

Auch Beat Feuz, der ehemalige Schweizer Ski-Star, betrachtet die Ansetzungen skeptisch. „Ein Sieg bei einem Klassiker sollte etwas ganz Besonderes bleiben. Aber wenn in Wengen und Kitzbühel jedes Jahr zwei Abfahrten angesetzt werden, haben wir in zehn Jahren so viele Lauberhorn- und Streif-Sieger, dass diese Titel eben nichts Außergewöhnliches mehr sind“, äußert Feuz. Im Jahr 2021 triumphierte der Olympiasieger in beiden Abfahrten in Kitzbühel. (LuHa)

