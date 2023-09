Überraschende Entscheidung im Biathlon-Betrugsskandal birgt Zündstoff

Von: Sascha Mehr

Die amtierende Gesamtweltcupsiegerin Julia Simon steht vor einer überraschenden Rückkehr in die französische Nationalmannschaft.

Paris – Das französische Biathlon-Nationalteam der Frauen hatte im kommenden Winter erneut vor, im Weltcup vorne mitzumischen und um Siege zu kämpfen. In der vorherigen Saison gewann Julia Simon den Gesamtweltcup und wäre eigentlich wieder eine der Favoritinnen gewesen. Allerdings wird die Vorbereitung der französischen Mannschaft von einem Kreditkarten-Skandal überschattet.

Biathlon-Betrugsskandal: Simon vor Rückkehr

Simon wird vorgeworfen, die Kreditkarten ihrer französischen Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet und einem weiteren Mitglied der Mannschaft illegalerweise benutzt zu haben. Die Tat wurde entdeckt, da die 26-Jährige anscheinend die beiden Kreditkarten belastete und dabei ihren eigenen Computer sowie ihre private E-Mail-Adresse verwendet haben soll. Die mutmaßlich betroffene Braisaz-Bouchet reichte Klage ein, nachdem die Angelegenheit nicht intern geklärt werden konnte.

Doch Julia Simon stritt alles ab und beteuerte zuletzt in einem ausführlichen Interview ihre Unschuld. Die gegen sie erhobenen Vorwürfe seien haltlos, die 26-Jährige sieht sich selbst als Opfer eines Betrugs. Die amtierende Gesamtweltcupsiegerin hat längst Anzeige gegen Unbekannt erstellt.

Nach Bekanntwerden der Situation verließ Simon die Nationalmannschaft und trainierte individuell. Auch in den Trainingslagern des französischen Teams war sie nicht anwesend, sondern bereitete sich alleine auf den kommenden Winter vor. Damit soll aber bald Schluss sein, wie sie am Rande der französischen Sommer-Meisterschaften im Biathlon sagte: „Ich werde dann im Oktober zurück sein.“

Biathlon-Betrugsskandal: Nationaltrainer kündigt Simon-Rückkehr an

„Ich mache die gleiche Arbeit, egal ob in der französischen Mannschaft oder zuhause. Aber ich kann es kaum erwarten, an Wettkämpfen teilzunehmen und meine Schussgeschwindigkeit zu vergleichen. Das sind Dinge, die man verliert, wenn man alleine trainiert“, so Simon weiter.

„Es ist geplant, dass sie zum nächsten Trainingslager in Prémanon zurückkehrt“, bestätigte Biathlon-Cheftrainer der Damen, Cyril Burdet, gegenüber dem Online-Portal Ski Chrono. Die Rückkehr ist äußerst brisant, da der Kreditkarten-Betrug noch nicht aufgeklärt ist und weiterhin die Klage gegen Simon läuft. Es wird interessant zu sehen, wie die Teamkolleginnen Julia Simon aufnehmen werden und ob sie in der Mannschaft eher isoliert bleibt. (smr)