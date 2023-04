Überraschende Wende bei Ski-Ass (25): Plötzlicher Rücktritt vom Karriereende

Von: Sascha Mehr

Teilen

Ein großes Talent im Ski alpin verkündet ihren Rücktritt vom Rücktritt und will nun doch wieder angreifen in der kommenden Saison.

Ljubljana - Meta Hrovat hatte die Nase voll vom Leistungssport. Die slowenische Skifahrerin erklärte im Oktober 2022 ihren Rücktritt aus dem Weltcup und wollte sich anderen Projekten in ihrem Leben widmen. „Für mich selbst behaupte ich, dass ich im Leben immer alles ausschöpfe, mit allem, was ich habe, bereit bin, alles zu investieren, um meine Ziele zu erreichen. Nur dann fühle ich mich innerlich ruhig und zufrieden. Skifahren war die meiste Zeit meines Lebens genau das, ich habe mich dem Sport mit ganzem Herzen verschrieben“, schrieb sie auf ihrem Instagram-Kanal.

Name Meta Hrovat Alter 25 Nationalität Slowenien Sportart Ski alpin

Ski-Ass mit Rücktritt im vergangenen Jahr: „Eine der schwersten in meinem Leben“

„Ich habe einen Punkt in meinem Leben erreicht, an dem ich nicht mehr bereit bin, mich dem Sport in dem Maße zu widmen, in dem ich die gewünschten Ergebnisse erzielen könnte. Aber was für mich persönlich noch schwieriger zu akzeptieren ist, ist, dass ich diesen Funken verloren habe in meinen Augen und der Wunsch, der mich während meiner gesamten Karriere auf den eingeschlagenen Weg getrieben hat“, so die damals 24-Jährige weiter.

Meta Hrovat erklärte ihre Karriere für beendet, auch wenn „die Entscheidung, die ich getroffen habe, definitiv eine der schwersten in meinem Leben war.“ Dennoch war sie glücklich damit. Doch plötzlich hat sich ihre Meinung komplett geändert. Ziemlich genau ein halbes Jahr später verkündete sie ihren Rücktritt vom Rücktritt. Die Slowenin hat offenbar ihr Feuer für den Skirennsport wiedergefunden und will ihre Karriere fortsetzen.

Meta Hrovat macht nun doch weiter. © IMAGO/Jari Pestelacci

„Meta hat sich für ein Comeback entschieden. Sie hat das Gefühl, dass der Ski-Sport immer noch ihre Welt ist“, sagte Sloweniens Ski-Chef Janez Slivnik auf einer Pressekonferenz in Ljubljana. Zunächst einmal gilt es für die jetzt 25-Jährige, sich nach einer schweren Verletzung individuell vorzubereiten, bevor es Ende Juli mit dem Training im slowenischen Alpin-Team weitergeht.

Ski-Ass mit Rücktritt vom Karriereende: „Der Ski-Sport ist immer noch ihre Welt“

„Sie ist von ihrer Knieverletzung völlig genesen, die letzte Verletzung macht ihr auch keine Probleme mehr. Und Metas Kondition stand schon immer außer Frage“, so Sloweniens Ski-Chef Janez Slivnik voller Optimismus.

Das enorme Potenzial von Meta Hrovat steht außer Frage. Die auf die Disziplinen Riesenslalom und Slalom spezialisierte Skirennläuferin wurde 2016 in Sotchi Juniorenweltmeisterin mit der Mannschaft. Bei den Juniorenweltmeisterschaften 2018 in Davos und 2019 in Fassatal konnte sie jeweils im Slalom den Titel erringen. Im Weltcup schaffte sie es viermal auf das Podest, jeweils im Riesenslalom. (smr)