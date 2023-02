Biathletin hat WM-Verbot: Sie spaziert mit Mann und Kind durch russischen Olympiapark

„Ich vermisse dich in Oberhof“

Sie darf nicht an der Biathlon-WM in Oberhof teilnehmen - trotzdem verbringt die Belarussin Hanna Sola aktuell eine schöne Zeit.

Oberhof - Die Biathlon-WM ist in vollem Gange! Aus deutscher Sicht läuft es gut, aktuell (Stand: 14. Februar, 10 Uhr) liegt das DSV-Team im Medaillenspiegel auf Platz zwei hinter Norwegen. Maßgeblichen Anteil am schwarz-rot-goldenen Erfolg in Oberhof hat Denise Herrmann-Wick. Sie holte einmal Gold und einmal Silber. Eine ihrer ehemaligen Konkurrentinnen muss sich die Weltmeisterschaft dagegen aus der Ferne ansehen, wie Merkur.de berichtet: Hanna Sola.

Hanna Sola Geboren: 16. Februar 1996 (Alter: 26 Jahre), Šumilina, Belarus Biathletin Größter Erfolg: Bronze bei der Biathlon-WM 2021

Hanna Sola ist im Dezember 2022 Mutter geworden

Die Belarussin darf seit März 2022, also einen Monat nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, nicht mehr an internationalen Biathlon-Wettkämpfen teilnehmen. Davon sind auch ihre Landsleute sowie alle Russinnen und Russen betroffen. Dementsprechend bleibt auch bei der Weltmeisterschaft nur die Zuschauerrolle.

Hanna Sola befindet sich also seit fast einem Jahr in einer Zwangspause. Dennoch hat sie einen vollen Terminkalender, schließlich ist die 26-Jährige kurz vor Weihnachten Mutter geworden. Vater der Tochter ist der belarussische Radrennfahrer Stanislau Baschkou, das glückliche Paar ist seit Sommer 2021 verheiratet.

+ Zwischen diesen Bildern liegen 13 Monate: Hanna Sola im Januar 2022 beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding und im Februar 2023 beim Familienurlaub in Sotschi. © Eibner / Imago / Screenshot Instagram / Hanna Sola

Biathletin Sola darf nicht an der WM teilnehmen: Sie spaziert mit Mann und Kind durch Sotschis Olympiapark

Während die Biathlon-Elite aktuell also nach Medaillen jagt, genießt Sola die Zeit mit ihrer Familie. Jüngst spazierte sie mit Mann, Kind und Freunden durch den Olympiapark von Sotschi - bestens gelaunt und mit der Handykamera ausgerüstet. Während Baschkou zu einem Michael-Jackson-Song, der im Hintergrund läuft, tanzt, filmt Sola über das erleuchtete Gelände am Schwarzen Meer. Sotschi war 2014 Austragungsort der Olympischen Winterspiele, 2018 fanden hier Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft statt. Das große Areal ist noch heute eine Attraktion.

Die Fans freuen sich über das Glück der jungen Familie, würden Hanna Sola aber natürlich auch gerne bei der Weltmeisterschaft in Aktion sehen. Ein Fan kommentierte die Bilder- und Video-Serie mit den Worten: „Ich vermisse dich in Oberhof.“

Wann darf Hanna Sola wieder an Biathlon-Wettkämpfen teilnehmen?

Wann die Spitzensportlerinnen und Spitzensportler aus Russland und Belarus wieder eingreifen dürfen, ist aktuell unklar. Grundvoraussetzung wäre zunächst wohl einmal ein Ende des Krieges. Zuletzt kamen bereits Bestrebungen auf, sie bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris wieder mitwirken zu lassen - für die beiden ukrainischen Kletterinnen Margarita und Ksenia Zakharova wäre das ein „Schock“.

Sola ist momentan nicht die einzige Biathletin im Baby-Glück: Justine Braisaz-Bouchet und Franziska Hildebrand haben jüngst ebenfalls Nachwuchs zur Welt gebracht. (akl)

