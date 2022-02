Um Begeisterung der Chinesen zu wecken – Aufbau von Public Viewing-Plätzen

Die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking © SNA/Imago

Peking - Die Organisatoren der Olympischen Winterspiele haben sieben Veranstaltungsorte mit riesigen Fernsehschirmen in Peking und zwei anderen Städten in China eröffnet, um die Begeisterung der Chinesen für den Wintersport zu wecken. Außer Public Viewing von den Wettkämpfen sollen Live-Musik, folkloristische Aufführungen oder auch Aktivitäten geboten werden, sich mit Wintersportarten wie Curling, Eislauf, Biathlon oder Eishockey vertraut zu machen, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung.

Ziel sei es, durch die Austragung der Spiele 300 Millionen Chinesen für Wintersport zu begeistern, wurde hervorgehoben. Drei der Veranstaltungsorte verteilten sich auf die Hauptstadt, während jeweils einer in den Wettkampforten Yanqing und Zhangjiakou vor den Toren Pekings zu finden ist. Auch in der Oasenstadt Dunhuang in der Provinz Gansu sowie in der Industriestadt Ma‘anshan in der Provinz Anhui gibt es demnach solche Riesenbildschirme und Veranstaltungen. (dpa)