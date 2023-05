Biathlon-Star macht Radtour durch Italien – sogar Dorothea Wierer ist hin und weg

Teilen

Die tschechische Biathletin Markéta Davidová beeindruckte nicht nur sportlich in ihrer Heimat, sondern auch mit ihren Urlaubsbildern bei Instagram.

Prag – Am Mittwochabend lud der Tschechische Biathlonverband seine Protaogoisten zur Verleihung verschiedener Preise ins Prager Forum Karlín. Neben dem Trainer oder der Nachwuchshoffnung des Jahres wurde dabei auch die Biathletin des Jahres gekürt. Zum fünften Mal wurde Markéta Davidová zur Besten ihres Landes gewählt. Kurz vor der Preisverleihung hatte sie sich erst auf eine Fahrradtour nach Italien begeben – und damit offenbar auch Eindruck auf ihre Konkurrentin Dorothea Wierer gemacht.

Markéta Davidová Geboren: 3. Januar 1997 in Jablonec nad Nisou (Tschechien) Debüt im Weltcup: 2016 Weltcupsiege: 3 (2 x Einzel, 1 x Sprint) Größter Erfolg: 1 x WM-Gold (Einzel) 1 x WM-Bronze (Mixed-Staffel)

Marketá Davidová als Tschechiens Biathletin des Jahres ausgezeichnet

Dass Davidová erneut die Auszeichnung entgegennahm, ist keinesfalls ein Zufall. Die 26-Jährige holte in der vergangenen Saison gleich zwei Medaillen, beim Weltcup in Hochfilzen landete sie im Sprint auf dem zweiten Platz und wurde Dritte im Verfolgungsrennen. Die Erfolge waren wohl ausschlaggebend für die Ehrung am Mittwoch.

Vor der Gala in der tschechischen Hauptstadt hatte sich die Athletin aus Jablonec nad Nisou im Norden des Landes einige schöne Tage gemacht, wie ihr Instagram-Profil verrät. Offenbar war Davidová einige Zeit in Italien, am Dienstag teilte sie mit ihren Followern einige Fotos von ihrem Trip.

Marketá Davidová zeigt Urlaubsbilder aus der Toskana – Dorothea Wierer reagiert

„Lust auf Urlaub in der Toskana“, lautete der Titel von Davidovás siebenteiligen Bilderreihe. „Oliven-Dschungel überall“, schrieb die WM-Goldmedaillengewinnerin unter das erste Foto, auf dem sie glücklich in die Kamera grinst. Bilder beim Essen – „Mein Favorit – Kaffee und Kuchen, der beste Sport!“ – oder beim „Sonnenbaden am Schloss“ waren ebenso dabei, wie das einer Besichtigungstour durch die mittelalterlich angehauchte Kleinstadt Siena. Natürlich alles mit dem Fahrrad.

Außerdem zeigte sich Davidová auch mit einem Eis in Pisa – selbstverständlich in schräger Pose am ebenso schiefen Turm. Das letzte Foto zeigt sie schlafend auf einer Yogamatte. Offenbar hatten die Bilder etwas in Dorothea Wierer ausgelöst, auch wenn die Italienerin aus einer ganz anderen Ecke, nämlich aus Bruneck in Südtirol, stammt. Mit drei lächelnden Emojis mit herzförmigen Augen reagierte die vierfache Weltmeisterin auf die Urlaubsbilder ihrer Konkurrentin. (ajr)