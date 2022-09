Lesser neckt Biathletin Wierer mit Foto, Experte fügt an: „Musst dir Aperol aus Eimern reindonnern à la Doro“

Von: Andreas Knobloch

Erik Lesser posiert im Urlaub wie Doro Wierer. Und er kann sich Kommentar nicht verkneifen. © Screenshot Instagram Lesser/Wierer (Collage Redaktion)

Die Biathlon-Stars wissen auch den Sommer zu genießen. Erik Lesser wollte mit einem Foto ein bisschen Doro Wierer necken.

Heraklion - Ein paar Witze unter Kollegen heitern die Stimmung oft auf. Vor allem im Profisport, in dem sich die Protagonisten gerne auf Instagram zeigen, sind neckische Kommentare oder kleine Seitenhiebe keine Seltenheit. Unter (Ex-)Mitspielern im Fußball gibt es oft ein paar Sprüche. Man kennt sich. Der FC-Bayern-Star Leon Goretzka wurde mal von Christoph Kramer amüsant veräppelt. Im Biathlon ist die Stimmung nationenübergreifend auch gut, wie jetzt einmal Erik Lesser, Dorothea Wierer und Michael Rösch unter Beweis stellten. Die Wintersportler konnten sich auch nichts verkneifen.

Biathlon-Neckerein zwischen Erik Lesser und Dorothea Wierer - nicht das erste Mal

Lesser beendete erst seine Karriere mit Ablauf der vergangenen Saison. TV-Experte Michael Rösch, der schon länger am Mikro sitzt, schloss sogar eine Wette auf Lesser ab, die er verlor, weil Lesser noch einmal gewann. Der Biathlet holte noch einmal einen Einzelsieg und Rösch war seine Haare los. Wie in der Loipe wird auch Lesser versuchen am Mikrofon zu glänzen.

Kurz bevor die Biathlon-Saison richtig losgeht und sowohl die Sportlerinnen und Sportler als auch Experten gefragt sind, hat sich Lesser nochmal in den Urlaub verabschiedet. Und zwar nach Kreta in die Nähe von Heraklion, auch bei Merkur.de zu lesen. Dort posierte er mit einem Kaltgetränk und schrieb dazu: „Eine Woche Urlaub sind vorbei. Hab den besten ‚Doro-Style‘ versucht.“ Gemeint ist Dorothea Wierer, die auch mit Aperol-Spritz-Fotos an Stränden ihre Fans entzückte. Auch hier leistete sich Lesser mal einen neckischen Kommentar. Es war nicht das erste Mal, dass die beiden sich mit amüsanten Seitenhieben ärgerten.

Biathlon-Experte Michael Rösch antwortet auf Lesser-Bild wegen Wierer

Wierer antwortete prompt und ließ einen Tränen lachenden Emoji da. Ihr gefiel die Pose des Deutschen wohl. Und Michael Rösch war noch ein wenig skeptisch. Er hatte einen Verbesserungsvorschlag mit Augenzwinkern im Hinblick auf die Urlaubsfotos aus Wierers Historie: „Musste dir, wenn schon mal ein Aperol aus Eimern reindonnern à la Doro.“ Ob sich Lesser einen reingedonnert hat, bleibt geheim, zumindest konnte er erst kürzlich Menschen beim Trinken am Erdinger Herbstfest beobachten. (ank)