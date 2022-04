Olympiasiegerin von Peking zeigt Strandfoto mit Mama - „Ich dachte, das wäre deine Schwester“

Von: Andreas Knobloch

Olympiasiegerin Schulting zeigt ihre Mutter, Fans halten sie für ihre Schwester. © Screenshot Suzanne Schulting Instagram

Wenn der Winter vorbei ist, beginnt für die Wintersportlerinnen die Urlaubszeit, bevor es in die nächste Vorbereitung geht. Eine Olympiasiegerin überzeugt am Strand.

Aruba - Es gibt sicherlich weitaus schlimmere Orte zum Ausspannen. Das exotische Aruba überzeugt mit seinen Traumständen. Auf der wunderschönen Insel nahe Südamerikas befindet sich derzeit eine Wintersportlerin, die sonst nur in Hallen unterwegs ist und das Eis liebt. Während sie aber auch an den Stränden überzeugen kann, ist ihre Stärke das Schlittschuhlaufen. Das bewies sie allen Fans erst wieder im Februar 2022.

Olympiasiegerin mit Mama im Urlaub auf Aruba - schauen die beiden sich ähnlich?

Im chinesischen Peking gelangen nämlich der niederländischen Shorttrack-Queen Suzanne Schulting zwei Goldmedaillen, eine Silberne und eine Bronzene. Damit kann sie beim Ausspannen auf erfolgreiche Olympische Spiele zurückblicken. Und in den Urlaub hat sie sich gleich jemanden mitgenommen, den sie auch auf einem Selfie verewigt. Und diese Person schaut ebenfalls sehr gut aus, urteilen die Fans. Die können nicht fassen, um wen es sich dabei handelt. Doch schauen Sie selbst:

Olympiasiegerin Schulting: Mama wird gelobt - „For real?“

Ja, es ist Schultings Mama. Die Mutter der 24-Jährigen ist mit nach Aruba geflogen und die beiden scheinen eine tolle Zeit bei schönem Wetter zu genießen. Die Fans von Schulting können kaum glauben, dass es sich dabei um ihre Mutter handelt. „Und ich dachte, das wäre deine Schwester“, lobt einer die Optik. „Beide so fit“, meint ein anderer User auf Instagram. „Stop it! Mama? For real?“, ist ein Follower fassungslos.

„Nun wissen wir, woher du dein gutes Aussehen hast“, kommentiert ein weiterer. Viele schreiben nur „Same“ auf deutsch: „gleich“, oder meinen „la mama bella“. „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“, fasst ein anderer wohl die Meinung der meisten ganz gut zusammen. (ank)