US-Ski-Superstar Shiffrin gesteht Missgeschick: „Hatte keine Ahnung, wo ich war“

Von: Christoph Wutz

Auch nach ihrer Rekord-Saison hat Mikaela Shiffrin nicht genug. Sie tritt weiterhin im Ski-Weltcup an. Doch die Vorbereitung verläuft etwas holprig.

München – Mikaela Shiffrin ist die erfolgreichste Skirennläuferin der Geschichte. Und auch in der anlaufenden Ski-Alpin-Saison geht die US-Amerikanerin an den Start. Darauf bereitet sie sich derzeit akribisch in Europa vor. Doch dass bei ihr trotz ihrer zahlreichen Erfolge nicht immer alles rund läuft, stellte die 28-Jährige unmittelbar nach ihrer Ankunft etwas tollpatschig unter Beweis.

Mikaela Pauline Shiffrin Geboren: 13. März 1995 (Alter 28 Jahre), Vail, USA Disziplin: Ski Alpin Weltcup-Debüt: 11. März 2011 in Spindlermühle (Tschechien) Größte Erfolge: 2x Olympia-Gold, 7x Weltmeisterin, 5x Gesamtweltcup-Siegerin

„Ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte keine Ahnung, wo ich war“, schrieb die US-Amerikanerin in einem Beitrag auf Instagram von ihrem ersten Tag nach der Ankunft in Europa. Doch nicht nur das: Ihre Orientierungslosigkeit bescherte der 28-Jährigen auch Schmerzen.

„Ich bin mit dem Gesicht gegen die Wand gelaufen, als ich versuchte, ins Bad zu kommen“, berichtete Shiffrin von einem etwas unglücklichen Missgeschick zum Start der heißen Phase der Saisonvorbereitung. Diese verbringt die zweimalige Olympiasiegerin, die ihren Ski-Traumpartner unlängst unter der Dusche überrascht hatte, in Europa.

Ski-Superstar Mikaela Shiffrin berichtete von einer etwas tollpatschigen Aktion während ihrer Saisonvorbereitung. © TT / Imago

US-Ski-Dominatorin Shiffrin hat nach langer Reise mit Zeitumstellung zu kämpfen

Nachdem sich Shiffrin zuletzt entsetzt über Waldbrände auf Hawaii gezeigt hatte, tut sie sich aktuell nach der langen Anreise noch immer schwer auf europäischem Boden. „Ich habe immer noch nicht die geringste Ahnung, wie ich den Jetlag und die Zeitumstellung richtig in den Griff bekomme“, schrieb sie etwas ratlos.

Die Slalom-Spezialistin war sich außerdem nicht sicher, zum wievielten Mal sich nun in Europa auf die Ski-Alpin-Saison vorbereitet. „Jahr 13 – Ist das richtig?“, fragte die US-Amerikanerin ihre Fans etwas verdutzt.

Trotz Missgeschicks: US-Ski-Superstar Shiffrin freut sich über „tollen Tag“

Von den durch die Zeitumstellung bedingten Anlaufschwierigkeiten ließ sich die Skirennläuferin die Freude an ihrer Passion jedoch nicht nehmen. „Skifahren hat heute Spaß gemacht, also alles in allem ein toller Tag eins!“, so die 28-Jährige, die mit 88 Weltcup-Siegen die erfolgreichste Skirennfahrerin aller Zeiten ist.

Um sich endgültig an die Bedingungen in Europa zu gewöhnen, bleiben Shiffrin noch rund drei Wochen. Am 28. Oktober startet die Ski-Alpin-Saison mit dem Riesentorlauf im österreichischen Sölden.

Dieser frühe Weltcup-Auftakt stößt allerdings auf Kritik. Rund um den zeitigen Start des Ski-Jahres zeichnete Ex-Skirennläufer Felix Neureuther jetzt ein düsteres Szenario. (wuc)