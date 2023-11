Horror-Unfall auf Eis: Olympiasiegerin wird der Rücken aufgeschlitzt

Von: Luca Hartmann

Nächster schlimmer Vorfall auf dem Eis: Die Niederländerin Suzanne Schulting hat während des Trainings einen schweren Unfall erlitten.

Heerenveen – Es ist erst wenige Tage her, da erschütterte der Tod von Eishockey-Profi Adam Johnson die Sport-Welt. Während eines Spiels wurde dem ehemaligen DEL-Spieler von einer Schlittschuh-Kufe der Hals aufgeschlitzt. Der 29-Jährige erlag anschließend seinen schweren Verletzungen.

Suzanne Schulting Geboren: 25. September 1997 (Alter: 26 Jahre) in Groningen (Niederlande) Sportart: Shorttrack Größte Erfolge: 3x Olympia-Gold, 11x WM-Gold, 17x EM-Gold

Olympiasiegerin wird im Training der Rücken ausgeschlitzt

Auch Shorttrackerin Suzanne Schulting wurde nun schwer von einer Schlittschuh-Kufe verletzt. Der Vorfall ereignete sich vergangenen Montag während des Trainings in einem Eisstadion in der niederländischen Stadt Heerenveen. Nachdem die 26-Jährige gestürzt war, konnte ihre Teamkollegin Xandra Velzeboer nicht mehr ausweichen und traf ihre Kollegin mit der Kufe am Rücken.

Auf Instagram äußerte sich die Niederländerin kurz nach dem schlimmen Unfall. „Ich bin heute beim Eistraining ausgerutscht und wurde dabei von einer Klinge in den Rücken geschnitten. Das Ergebnis war eine tiefe Fleischwunde von 15 bis 20 Zentimeter“, schrieb sie zu einem Bild, das sie im Krankenhaus zeigt.

Shorttrackerin Suzanne Schulting wurde während des Trainings von einer Kufe am Rücken getroffen. © Instagram / suzanneschulting

Shorttrackerin Suzanne Schulting mit schwerem Trainingsunfall

Auf einem weiteren Foto zeigt die dreifache Olympiasiegerin, die vor einigen Monaten einen Shitstorm erhielt, ihren verwundeten Rücken. „Glücklicherweise hat sie keinen Muskel getroffen, und die Wunde wurde im Krankenhaus erfolgreich genäht“, schrieb sie zu dem Bild in ihrer Instagram-Story. Trotz des großen Schocks gehe es ihr den Umständen entsprechend gut.

Und trotz der schweren Verletzung hatte Schulting wohl noch Glück im Unglück. Beim niederländischen Sender RTL Nieuws machte sie ihren modernen Schutzanzug für den glimpflichen Ausgang verantwortlich. „Ohne den hätte der Unfall viel schlimmer ausgehen können. Ich hatte Glück, dass die Muskeln nicht weiter geschädigt wurden“, sagte die Niederländerin.

Niederländerin gilt als Star der Szene

Kurz nach der Verletzung äußerte sich auch der niederländische Verband. „Natürlich sind alle erst einmal sehr geschockt, vor allem Suzanne und Xandra. Aber Suzanne ist in guten Händen und wir hoffen, sie bald wieder auf dem Eis zu sehen“, sagte Remy de Wit, der Technische Direktor des Verbandes.

Kurz nach ihrem Trainings-Schock konnte die 26-Jährige aber schon wieder lachen. Zum siebten Mal in Folge wurde sie zur besten Shorttrack-Athletin der Niederlande gekürt. „Was für eine Überraschung nach dem Unfall am Montag. Es war und ist immer noch völlig überwältigend“, schrieb sie dazu auf Instagram.

Schulting gilt als Star der Szene, holte elf WM- und 17 EM-Titel, sowie dreimal olympisches Gold und 39 Weltcupsiege. Nach den Olympischen Winterspielen 2022 hatte sie eine längere Pause eingelegt und sich derzeit auf Shorttrack-Europameisterschaft in Danzig im kommenden Jahr vorbereitet. Während sie nun erstmal pausieren muss, kann ein deutscher Ski-Star nach seiner Verletzung schon wieder trainieren. (LuHa)

