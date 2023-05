Liebes-Glück im Urlaub: Ski-Star verlobt sich in Thailand

Priska Nufer und ihr Freund wollen nach zwölf Jahren Beziehung heiraten. © Screenshot Instagram (@priska_nufer)/CEPix/imago

Liebesglück nach Saison zum Vergessen: Im Thailand-Urlaub verlobte sich die Schweizer Skirennfahrerin Priska Nufer mit ihrem langjährigen Freund.

Alpnach – Für die Schweizer Skirennfahrerin Priska Nufer verlief die vergangene Weltcupsaison alles andere als optimal. So landete die 31-Jährige mit 183 Punkten lediglich auf dem 45. Platz. In ihrem Urlaub gab es jedoch gute Neuigkeiten, denn Nufer verlobte sich in Südostasien mit ihrem Freund, wie sie auf ihrem Instagram-Auftritt mitteilte.

Priska Nufer Geboren: 11. Februar 1992 in Alpnach (Schweiz) Disziplin: Abfahrt, Super-G, Kombination Einzel-Weltcupdebüt: 29. Dezember 2011 Einzel-Weltcupsiege: 1

Priska Nufer: Schweizer Ski-Ass verlobt sich im Thailand-Urlaub

Sportlich läuft es also nicht wirklich rund bei Nufer, dafür aber privat. Im Thailand-Urlaub verlobte sich der Ski-Profi mit ihrem Freund, mit dem sie offenbar schon lange zusammen ist. „Schon 12 Jahre gehen wir gemeinsam durchs Leben. So viele schöne Momente haben wir zusammen erlebt und auch schwierige Hürden gemeistert“, schrieb sie auf Instagram.

„Ich freue mich auf alles Wunderbare, was noch kommt. Geteiltes Glück ist doppeltes Glück. Danke für alles, mein Verlobter“, fügte Nufer hinzu. Ihre Ankündigung auf der Social-Media-Plattform begann sie mit den Worten: „Mit einem ganz besonderen Geschenk von den Ferien nach Hause gereist“. Der Ring-Emoji, den die Speed-Spezialistin an dieser Stelle einfügte, ließ wenig Raum für Interpretationen.

Priska Nufer: Zahlreiche Ski-Kolleginnen gratulieren zur Verlobung

Nufer postete gleich zehn Fotos von der gemeinsamen Reise mit ihrem Partner, auf denen neben dem glücklichen Paar auch Tiere oder Eindrücke aus Thailand zu sehen sind. Auf dem ersten Bild küsst sich das Paar unter einem herzförmigen und mit Blumen verzierten Kranz – und zwar in einem äußerst romantischen Setting direkt am Strand.

Gleich mehrere Ski-Stars beglückwünschten das Paar zur Verlobung. So waren etwa Nufers slowenische Kollegin Ilka Struhec oder die ÖSV-Fahrerin Tamara Tippler unter den Gratulantinnen. Auch ihre Schweizer Landsfrau Jasmina Suter sowie die kenianische Skirennfahrerin Sabrina Simader freuten sich für Nufers privates Glück.

Die ehemalige ÖSV-Größe Ramona Siebenhofer, die erst vor wenigen Tagen das sofortige Ende ihrer aktiven Karriere bestätigte, schrieb: „Wie schön, herzlichen Glückwunsch“. Die frisch Verlobte hatte wohl nicht mit einer derartigen Welle an Glückwünschen von ihren Konkurrentinnen gerechnet, zumindest antwortete sie bislang auf keinen der zahlreichen Kommentare. (ajr)