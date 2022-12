Start der Frauen-Vierschanzentournee geplatzt - Wut beim DSV: „Eine Unverschämtheit“

Die Vierschanzentournee der Frauen sollte in der Saison 2023/24 starten, doch diese verschiebt sich wegen des Einspruchs des ÖSV nun um eine weitere Saison.

Oberstdorf - Eigentlich haben sich der Deutsche Skiverband (DSV), der Österreichische Skiverband (ÖSV) und die FIS darauf geeinigt, dass die langersehnte Vierschanzentournee der Frauen in der Saison 2023/24 starten soll. Während auf deutscher Seite für den Start in der kommenden Saison alles angerichtet ist, ruderte Roswitha Stadlober, Präsidentin des ÖSV, schon vor Weihnachten zurück. Dies bringt nicht nur DSV-Teammanager Horst Hüttel auf die Palme, sondern auch aktive Akteure sprechen von einer „Unverschämtheit“.

ÖSV-Präsidenten pfeifft Tourneestart 2023/24 zurück

Im April 2022 teilten die beteiligten Verbände mit, dass in der Saison 2023/24 die Premiere der Vierschanzentournee der Frauen kommen sollte. Der DSV bestätigte bereits die Austragungsorte Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen, die, wie bei der Vierschanzentournee der Männer, die beiden ersten Stationen sein sollen. Die Frauen sollten nur in der umgekehrten Reihenfolge beginnen, das Neujahrsspringen der Damen also in Oberstdorf stattfinden.

Bei den Österreichern wollte man die verbleibende Zeit noch nutzen, „um gemeinsam mit allen Stakeholdern alle offenen Fragen und die jeweiligen Rahmenbedingungen zu klären“. Allerdings scheint es, als sei man beim ÖSV nicht ausreichend weit in den Verhandlungen gekommen. Im Rahmen eines Pressetermins erklärte ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober, dass das neue anvisierte Ziel die Saison 2024/25 sei. Die Erklärung: Es gebe „noch viele zu berücksichtigenden Faktoren, die eine frühere Einführung nicht ermöglichen“.

Unverständnis und Wut beim DSV über Verschiebung

Die Verschiebung der Premiere auf die Saison 2024/25 scheint für die restlichen Akteure rund um die Frauen-Vierschanzentournee überraschend zu kommen. Dementsprechend äußert DSV-Teammanager Horst Hüttel sein Unverständnis. „Eine absolute Ungerechtigkeit. Von wegen Schanzengleichheit. Eine riesige Chance wird hier gerade vergeben“, wird Hüttel von der Bild zitiert. Aus seiner Enttäuschung macht der Verantwortliche keinen Hehl: „Jedes Jahr, wo keine Frauen-Vierschanzentournee ausgetragen wird, ist ein verlorenes Jahr.“

Auch die Sportlerinnen selbst äußern sich zu dem überraschenden Vorgang. DSV-Springerin Luisa Görlich scheut sich nicht davor, drastischere Worte als Hüttel zu wählen. „Die Wettkämpfe in Titisee und Lillehammer haben vor Ort und an den TV-Schirmen gezeigt, dass die Zeit reif ist für eine Vierschanzentournee der Frauen. Vor diesem Hintergrund ist es eine Unverschämtheit, im Zeitalter der Gendergerechtigkeit, die Entscheidung auf eine eigene Tour wieder verschoben zu haben!“, schreibt sie in ihrer Kolumne auf sport.de. Zustimmung erfährt sie von der Olympiasiegerin Maren Lundby, die über Twitter verlauten lässt: „Es ist Zeit, die Frauen zur Vierschanzentournee zu bringen.“

Statt Vierschanzentournee gibt es eine Silvester-Tournee

Die in diesem Jahr erneut stattfindende Silvester-Tournee der Frauen, mit je zwei Springen in Villach (Österreich) und in Ljubno (Slowenien) sollte eigentlich ein letztes Mal stattfinden und ein Übergang zur angestrebten Vierschanzentournee sein. Dass diese Zweischanzentournee nächstes Jahr nochmals als Ersatzprogramm herhalten muss, scheint sich mittlerweile abzuzeichnen.

An Unterstützung vom deutschen Männerteam, das beim Auftakt der Tournee in Oberstdorf gut abgeschnitten hat, mangelt es nicht. „Für die Mädels tut es mir extrem leid“, sagte Karl Geiger, der gemeinsam mit den DSV-Frauen im Mixed-Team schon Medaillen bei den Weltmeisterschaften erringen konnte. (sch)