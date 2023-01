Vierschanzentournee jetzt live: Nächste deutsche Blamage am Bergisel

Von: Christoph Klaucke

Deutscher Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher muss blättern, um den besten Schützling in der Liste des ersten Durchgangs zu finden. © picture alliance/dpa | Daniel Karmann

Der DSV erlebt mit dem Quali-Aus von Karl Geiger in Innsbruck ein Debakel. Das dritte Springen der Vierschanzentournee am Bergisel im Live-Ticker.

Vierschanzentournee: Drittes Springen in Innsbruck, Mittwoch, 13.30 Uhr

DSV-Star Karl Geiger scheitert in der Qualifikation : ARD-Experte Sven Hannawald spricht von „Todesurteil“

: ARD-Experte Sven Hannawald spricht von „Todesurteil“ Deutschlands neues Skisprung-Gesicht : Philipp Raimund als größter Lichtblick

Update vom 4. Januar, 14.29 Uhr: Das war‘s mit dem ersten Durchgang beim dritten Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck. Der Pole Dawid Kubacki hat sich als letzter Springer an die Spitze gesetzt und darf im Duell mit dem Gesamtführenden Halvor Egner Granerud wieder vom Goldenen Adler träumen. Das DSV-Team erlebte derweil das nächste Skisprung-Debakel. In Abwesenheit ihres Topathleten Karl Geiger, der die Qualifikation nicht gepackt hatte, ist Andreas Wellinger als 17. der beste Deutsche. Der gebürtige Traunsteiner erlitt damit einen großen Rückschlag im Kampf ums Podium. Philipp Raimund (19.) und Pius Paschke (20.) schafften es noch in die Top 20.

Vierschanzentournee: Ergebnis nach dem ersten Durchgang beim dritten Springen in Innsbruck

1. Dawid Kubacki (POL) 137.40 Punkte 2. Anze Lanisek (SLO) 130.50 3. Kamil Stoch (POL) 128.00 4. Marius Lindvik (NOR) 127.90 5. Stefan Kraft (AUT) 126.20 6. Halvor Egner Granerud (NOR) 124.60 17. Andreas Wellinger 112.10 19. Philipp Raimund 110.30 20. Pius Paschke 109.20 24. Constantin Schmid 104.90 25. Markus Eisenbichler 104.50 30. Stephan Leyhe 98.80

Hula (POL) vs Kubacki (POL): Kubacki erreicht bei verkürztem Anlauf noch starke 127 Meter und holt damit fast 13 Punkte auf Granerud auf. Das ist zum Ende des ersten Durchgangs Platz 1.

Habdas (POL) vs Stoch (POL): Zwei Duelle stehen noch an, vier Polen sind noch im Einsatz. Stoch fliegt auf 127 Meter.

Belshaw (USA) vs Lanisek (SLO): Starker Sprung des Slowenen auf 127 Meter, er kämpft um Rang drei in der Tournee-Gesamtwertung.

Insam (ITA) vs Lindvik (NOR): Der Norweger fliegt bei immer stärker werdendem Aufwind 128 Meter. Gut, dass die Jury zuvor den Anlauf verkürzt hat.

Tande (NOR) vs Forfang (NOR): Forfang schlägt die 120 Meter seines Landsmanns mit 123,5 Metern.

Pius Paschke (GER) vs Stefan Kraft (AUT): Jawohl! Der letzte Deutsche im Feld springt starke 119 Meter und darf auf die „Lucky Loser“ hoffen. Mit Stefan Kraft kann er sich nicht messen. Der Österreicher kratzt an der 130-Meter-Marke – das ist die Führung.

Aschenwald (AUT) vs Hoerl (AUT): Hoerl setzt sich im österreichischen Duell deutlich durch und springt 122,5 Meter, muss bei der Landung aber stark korrigieren.

Bedir (TUR) vs Prevc (SLO): Der Slowene setzt sich locker durch.

Kobayashi (JPN) vs Kos (SLO): Der Slowene setzt sich mit 125,5 Metern deutlich durch.

Constantin Schmid (GER) vs Michael Hayboeck (AUT): Der nächste Deutsche erreicht 117 Meter und kann damit durchaus zufrieden sein. Haybock, Schanzenrekordhalter am Bergisel, setzt mit 128 Metern aber eine echte Duftmarke – Platz zwei wegen Problemen bei der Landung.

Dean (USA) vs Raimund (GER): Der US-Boy landet bei 106,5 Metern. Deutschlands neues Skisprung-Gesicht Philipp Raimund setzt gute 116,5 Meter dagegen.

Nikaido (JPN) vs Tschofenig (AUT): Die 93,5 Meter des Japaners sind für den Österreicher überhaupt keine Hürde. Tschofenig muss sich aber mit 117 Metern abfinden.

Cecon (ITA) vs Granerud (NOR): Der Italiener springt weit auf die rechte Seite und landet nach 107,5 Metern. Granerud hat nun schlechtere Verhältnisse und schafft solide 123 Meter. Eine Topweite ist das aber nicht, das könnte die Chance gleich für Kubacki sein.

Ipcioglu (TUR) vs Fettner (AUT): Der Türke schafft 113,5 Meter. Fettner fliegt auf 124,5 Meter.

Sato (JPN) vs Andreas Wellinger (GER): Der Japaner muss sich mit 108 Metern begnügen. Wellinger befindet sich natürlich in anderen Sphären und setzt ordentliche 120 Meter in den Schnee. Das ist vorübergehend Platz vier.

Deschwanden (SUI) vs Markus Eisenbichler (GER): Der Schweizer landet bei nur 112 Metern. Eine Einladung für Eisenbichler, die der Siegsdorfer mit 117 Metern locker annimmt. Ganz zufrieden ist „Eisei“ aber nicht, da war mehr drin.

Prevc (SLO) vs Stephan Leyhe (GER): Der Slowene kommt auf 118 Meter. Der erste Deutsche im Wettkampf fällt bei 114,5 Metern ab und muss auf ein Weiterkommen über die „Lucky Loser“ hoffen.

Leitner (AUT) vs Jelar (SLO): Der erste Österreicher erwischt einen super Absprung, kommt bei schlechten Verhältnissen aber nur auf 112 Meter. Jelar schafft immerhin 112,5 Meter und scheidet wegen der schlechteren Wertung trotzdem aus.

Maltsev (EST) vs Palosaari (FIN): Der Este hat Glück und kann ohne Rückwind vom Schanzentisch springen. Seine 113,5 Meter reichen gegen Palosaaris 109 Meter für den Einzug in die nächste Runde.

Sundal (NOR) vs Aalto (FIN): Sundal kommt bei schwierigen Bedingungen mit Rückenwind lediglich auf 102,5 m Weite. Aalto setzt sich mit 115,5 Metern deutlich durch.

Fannemel (NOR) vs Aigro (EST): Der Norweger „stürzt“ bei 106 Metern ab. Das nutzt der Este mit 113,5 Metern aus.

Vassilyev (KAS) vs Wasek (POL): Der Kasache landet bei 110 Metern. Kein Problem für den Polen, der auf 119,5 Meter kommt.

Zografski (BUL) vs Johansson (NOR): Der Bulgare springt 116 Meter, muss sich aber Johanssons 120,5 Metern geschlagen geben.

Zyla (POL) vs Nakamura (JPN): Der Dritte der Gesamtwertung schafft nur 120,5 Meter und kassiert einen herben Rückschlag im Kampf ums Podium. Nakamura verliert das Duell mit 114 Metern jedoch.

Ryoyu Kobayashi (JPN) vs Zajc (SLO): Der Japaner eröffnet das dritte Springen mit 114 Metern, seine Enttäuschung ist ihm anzusehen. Der Slowene übertrifft diese Weite mit 122,5 Metern deutlich.

START 1. Durchgang

Update vom 4. Januar, 13.18 Uhr: In wenigen Minuten geht‘s los an der Bergiselschanze. Wir sind gespannt, was die deutschen Skispringer nach der Geiger-Enttäuschung bei der Vierschanzentournee noch leisten können.

Update vom 4. Januar, 13 Uhr: In gut einer halben Stande startet das dritte Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck. Bis auf Karl Geiger konnten sich alle restlichen sechs deutschen Skispringer für den ersten Durchgang qualifizieren. In den 25 K.o.-Duellen des ersten Durchgangs, in denen sich die Sieger und die fünf besten Verlierer für den zweiten Durchgang qualifizieren, kommt es zu folgenden Paarungen mit deutscher Beteiligung (in Klammern die Position in der Qualifikation):

Philipp Raimund (Oberstdorf/11.) Dean Decker (USA/40.) Andreas Wellinger (Ruhpolding/15.) Yukiya Sato (Japan/36.) Markus Eisenbichler (Siegsdorf/16.) Gregor Deschwanden (Schweiz/35.) Stephan Leyhe (Willingen/17.) Domen Prevc (Slowenien/34.) Constantin Schmid (Oberaudorf/41.) Michael Hayböck (Österreich/10.) Pius Paschke (Kiefersfelden/45.) Stefan Kraft (Österreich/6.)

Vierschanzentournee heute im Live-Ticker: DSV-Stars nach Geiger-Drama gefordert

Vorbericht: Innsbruck – Wintersport-Debakel für den DSV: Alle Träume auf ein Top-Ergebnis bei der Vierschanzentournee sind für Karl Geiger schon nach der Halbzeit begraben. Deutschlands Vorzeige-Skispringer scheiterte am Dienstag für das dritte Springen in Innsbruck bereits in der Qualifikation. Beim Finale am Bergisel am Mittwoch, ab 13.30 Uhr im Live-Ticker, ist Geiger zum Zuschauen verdammt.

Karl Geiger Geboren: 11. Februar 1993 (Alter 29 Jahre), Oberstdorf Olympia-Medaillen: 1x Silber (Peking), 2x Bronze (Pyeongchang) Persönliche Bestweite: 243,5 Meter

Vierschanzentournee heute im Live-Ticker: Karl Geiger verpasst drittes Springen in Innsbruck

Karl Geiger schaffte es bei gerade mal 60 Springern nicht unter die Top 50, wurde nur 51. der Qualifikation. Nach dem 108-Meter-Hüpfer fehlten Geiger am Ende 0,2 Punkte, um ins Finale am berühmten Bergisel zu kommen. Der Oberstdorfer war mit Rang vier in seiner Heimat gut gestartet, in Garmisch-Partenkirchen hatte er Rang elf belegt und damit alle Chancen auf den Gesamtsieg verspielt.

„Das war, boah, heftig. Ich kann es noch nicht wirklich in Worte fassen“, sagte Geiger völlig konsterniert nach seinem Debakel bei der Vierschanzentournee: „Ich habe wirklich viel erwartet, aber das sicher nicht. Ich weiß nicht, was da genau passiert ist. Echt mies, dass es dann nicht mal für die Top 50 reicht.“ Spätestens jetzt kann der Oberstdorfer seine Hoffnungen auf den ersten deutschen Tournee-Gesamtsieg seit Sven Hannawald vor 21 Jahren begraben.

Vierschanzentournee: Stand nach 2 von 4 Springen

1. Halvor Egner Granerud (Norwegen) 616,1 Punkte 2. Dawid Kubacki (Polen) 589,3 3. Piotr Zyla (Polen) 576,0 4. Anze Lanisek (Slowenien) 564,7 5. Karl Geiger (Oberstdorf) 558,5 6. Andreas Wellinger (Ruhpolding) 558,3

DSV-Star Karl Geiger scheitert in der Qualifikation: ARD-Experte Sven Hannawald spricht von „Todesurteil“

„Ich hätte alles unterschrieben, aber nicht, dass Karl Geiger die Quali nicht schafft. Das schafft er normal ohne Schuhbinden. Ich bin gerade echt sprachlos, wie schnell es sein kann, dass wir vor so einem Klotz stehen“, sagte TV-Experte Sven Hannawald in der ARD.

Der letzte deutsche Vierschanzentournee-Sieger analysierte die technischen Defizite Geigers und sprach überspitzt von einem „Todesurteil“. Geiger wurde nach seinem Aus auch zu körperlichen Problemen gefragt. „Im Knie zwickts ein bissl, aber ich will keine Ausreden suchen. Es ist nicht ganz ideal, aber es ging zum Springen“, sagte Geiger.

Deutschlands neues Skisprung-Gesicht: Philipp Raimund als größter Lichtblick

Der goldene Adler für den Sieger der Vierschanzentournee war angesichts von 32 Metern Rückstand auf Halvor Egner Granerud aus Norwegen schon vor der Innsbruck-Station dahin – Rang 51 ist trotzdem genauso schmerzhaft. „Es ist unfassbar bitter, dass er ausscheidet. Das ist leider Gottes Skispringen. So schnell kann es gehen, dann hat man die Scheiße am Schuh kleben“, sagte Teamkollege Andreas Wellinger, der bislang Sechster in der Tournee-Wertung war und nun die Hoffnungen des deutschen Teams schultern muss.

Größter Lichtblick in einem insgesamt eher schwachen deutschen Team war einmal mehr der 22-jährige Philipp Raimund. Deutschlands neues Skisprung-Gesicht landete mit seinem Sprung auf 121,5 m auf dem elften Platz. Auch Markus Eisenbichler zeigte sich als 16. erneut formverbessert. „Das war jetzt nichts Außergewöhnliches, aber ich muss einfach versuchen, Schritt für Schritt weiter zu machen“, sagte der Siegsdorfer, der 2019 auf dem Bergisel Weltmeister von der Großschanze geworden war. Verfolgen Sie das dritte Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck, hier ab 13.30 Uhr, im Live-Ticker. (ck)