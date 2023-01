Vierschanzentournee heute live: Nächstes deutsches Skisprung-Debakel?

Vierschanzentournee heute im Live-Ticker: Nächstes deutsches Skisprung-Debakel?

Von: Alexander Kaindl

Gesprächsbedarf im DSV-Team: Bundestrainer Stefan Horngacher (r.) und Markus Eisenbichler. © Oryk Haist / IMago

Das letzte Springen der Vierschanzentournee steht am Freitag an. Wir begleiten das Finale aus Bischofshofen ab 16.30 Uhr im Live-Ticker.

Vierschanzentournee: Viertes Springen in Bischofshofen, Freitag, 16.30 Uhr

Deutsche Skispringer weit abgeschlagen: Nächstes Debakel zum Abschluss der Tournee?

15.40 Uhr: Gegen wen treten die deutschen Springer an? Eine Übersicht:

Karl Geiger (Oberstdorf/25.) Marius Lindvik (Norwegen/26.) Andreas Wellinger (Ruhpolding/24.) Naoki Nakamura (Japan/27.) Stephan Leyhe (Willingen/22.) Maximilian Ortner (Österreich/29.) Markus Eisenbichler (Siegsdorf/31.) Daniel Tschofenig (Österreich/20.) Philipp Raimund (Oberstdorf/17.) Danil Wassilijew (Kasachstan/34.) Constantin Schmid (Oberaudorf/13.) Pius Paschke (Kiefersfelden/38.)

15.33 Uhr: In rund einer Stunde geht es hier in Bischofshofen los! Alle sieben deutschen Springer sind qualifiziert, es gibt sogar ein direktes Duell: Constantin Schmid muss gegen Pius Paschke ran.

Update vom 6. Januar, 15.18 Uhr: Der Norweger Halvor Egner Granerud hat vor dem Springen in Bischofshofen die besten Chancen auf den Sieg bei der Vierschanzentournee. Blicken wir vor dem Finale auf den aktuellen Punktestand:

1. Halvor Egner Granerud (NOR) 878 2. Dawid Kubacki (POL) 855 3. Anze Lanisek (SLO) 824 4. Piotr Zyla (POL) 808 5. Kamil Stoch (POL) 798 6. Stefan Kraft (AUT) 797 7. Daniel Tschofenig (AUT) 789 8. Andreas Wellinger (GER) 776 9. Michael Hayböck (AÙT) 771 10. Lovro Kos (SLO) 770

Vierschanzentournee: Abschluss-Springen in Bischofshofen heute im Live-Ticker

Erstmeldung vom 6. Januar, 14.58 Uhr: Bischofshofen - Die gute Nachricht vorab: Die Tournee der Leiden aus deutscher Sicht geht heute zu Ende. Das Springen in Bischofshofen ist der Abschluss eines der desaströsesten Kapitel der jüngeren DSV-Skisprung-Geschichte. Bundestrainer Stefan Horngacher zog nach der Quali am Donnerstag schon ein vernichtendes Fazit: „Das ist schon mit das Bitterste, was wir hier erleben, seitdem ich Trainer bin.“

Erst das Quali-Aus von Karl Geiger, dann nicht mal ein Springer unter den besten zwölf - die DSV-Adler waren auf der dritten Station der Vierschanzentournee in Innsbruck am vorläufigen Tiefpunkt angelangt. Die Stimmung im Team sei „beschissen“, sagte Markus Eisenbichler knapp, und Horst Hüttel ordnete das Geschehen ein. „Mannschaftlich waren wir selten so weit weg wie derzeit.“ Das musste der Teammanager des Deutschen Skiverbandes eingestehen.

Vierschanzentournee in Bischofshofen im Live-Ticker: DSV-Adler hoffen auf Wiedergutmachung

Während die Dominatoren des Winters auch bei der Tournee einsam ihre Kreise an der Spitze drehen, bleibt der deutschen Mannschaft weiter nur die Zuschauerrolle. Halvor Egner Granerud, Dawid Kubacki, Anze Lanisek: Die drei Führenden in Tournee und Weltcup machten auch am Mittwoch den Sieg unter sich aus.



Zwar gebe es „ein paar Hinweise“ auf mögliche Rückstände, dennoch nahm Horngacher das gesamte Team in die Verantwortung: „Jeder denkt jetzt mal nach über gewisse Dinge, die wir machen müssen.“ Die erste Chance auf eine schnelle Umsetzung bietet sich den DSV-Adlern beim Tournee-Finale in Bischofshofen.

Vierschanzentournee heute live: Nächstes deutsches Skisprung-Debakel?

Die Qualifikation am Donnerstag lief jedoch nicht ganz nach Wunsch. Zwar qualifizierten sich alle sieben Springer für den abschließenden Wettbewerb am Freitag (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport), doch mehr als ein 13. Platz für Constantin Schmid sprang dabei nicht heraus. Es sei „nicht nur Licht, sondern auch Schatten“ gewesen, bilanzierte Horngacher.





Neben einzelnen Lichtblicken - allen voran der junge Philipp Raimund, als 13. in Innsbruck bester Deutscher - machte auch die Rückkehr von Karl Geiger Hoffnung auf ein versöhnliches Ende dieser so verkorksten Tournee. Der einstige deutsche Hoffnungsträger meldete sich in Bischofshofen mit einem Sprung auf 126 Meter zurück - elf Meter hinter dem einmal mehr überlegenen Granerud.

Wie schlagen sich die Deutschen und wer gewinnt die Tour? In unserem Live-Ticker können Sie alle Highlights aus Bischofshofen nachlesen. Um 16.30 Uhr geht‘s los. (akl)