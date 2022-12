Skispringen bald auch in Afrika? Norwegen-Trainer fordert vor Vierschanzentournee Umdenken

Von: Patrick Huljina

Teilen

Das Skispringen steht vor großen Herausforderungen. Der norwegische Nationaltrainer Alexander Stöckl fordert ein Umdenken, um die Zukunft des Sports zu sichern.

Engelberg/München – Die Vierschanzentournee ist eines der Highlights der Wintersport-Saison. Das Auftaktspringen am Donnerstag (29. Dezember) in Oberstdorf ist ausverkauft. Mehr als 25.000 Zuschauer werden in der Arena am Schattenberg erwartet – Millionen vor den TV-Geräten. Den Skisprung-Fans im Allgäu und vor den Fernsehbildschirmen wird sich dann ein gewohntes Bild bieten: Eine mit Schnee präparierte Schanze.

Das ist allerdings keine Selbstverständlichkeit mehr. Beim Weltcup-Auftakt der Skispringer im polnischen Wisla, der wegen der Fußball-WM in Katar verschoben wurde, sah es noch wenig winterlich aus. Es war Anfang November und die Skispringer landeten auf grünen Matten statt auf Schnee, weil es in Wisla noch nicht geschneit hatte. Ein Problem, das in Zukunft öfter auftreten könnte. Nicht zuletzt deswegen fordert der norwegische Skisprung-Nationaltrainer Alexander Stöckl ein Umdenken, um die Zukunft seines Sports zu sichern.

Norwegen-Coach fordert Umdenken beim Skispringen: Ganzjahres- statt Wintersport

„Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir versuchen, ein Ganzjahresdenken reinzubringen“, sagte der 49-jährige Österreicher in einer Medienrunde am Rande des Weltcups in Engelberg. „Ich glaube, dass wir eine Extremsportart sind und dass man sie egal wo und egal wie machen kann“, erklärte Stöckl. Man müsse von dem Begriff „Wintersport“ wegkommen.

„Wir haben das Glück, dass wir die Mattenschanzen haben, dass das machbar ist und dass wir keinen Schnee brauchen“, sagte der norwegische Nationaltrainer auch mit Blick auf den Klimawandel. Er glaubt: „Entweder wir nennen uns weiter Wintersport und sterben im Winter – weil den gibt es irgendwann nicht mehr. Oder wir nennen uns Extremsport und sind offener für neue Destinationen.“

Der norwegische Skisprung-Nationaltrainer Alexander Stöckl fordert ein Umdenken für die Zukunft seines Sports. © IMAGO/GEPA pictures/Thomas Bachun

Skispringen bald auch in Afrika oder Südamerika? – „Ziel, ein Weltsport zu sein“

Das sieht auch der FIS-Renndirektor Sandro Pertile ähnlich. „Skispringen sollte wirklich das Ziel haben, ein Weltsport zu sein, der nicht nur in Europa populär ist, sondern in der Lage ist, Interesse, Sponsoren und Zuschauer in jedem Winkel der Welt anzuziehen“, forderte er nach dem Weltcup-Auftakt. Das sei eine „langfristige Vision“, sagte Pertile dem Skisprung-Magazin Berkutschi. Aber das Mattenspringen in Wisla habe gezeigt, „dass unser Traum groß sein kann.“

Die Weltcup-Springen in dieser Saison finden größtenteils in Europa statt. Hinzu kommen je ein Wettkampf in den USA und Japan. „Wie wäre das, wenn in zehn Jahren Kinder auf der ganzen Welt davon träumen würden, 250 Meter auf Ski zu fliegen – und nicht nur die, die in Europa oder vielleicht in Amerika Ski fahren?“, fragte Norwegen-Coach Stöckl. Man könne überall Mattenschanzen hinstellen. Auch in Afrika, Australien oder Südamerika wäre Skispringen demnach möglich.

Geiger: „Skispringen ist eine Wintersportart“ – Bereitschaft für Veränderungen vorhanden

Doch wie gut kommen Wintersport-Events in Regionen, in denen kein oder kaum Schnee fällt, tatsächlich an? Bereits die Olympischen Winterspiele in China 2022 standen enorm in der Kritik – nicht nur aufgrund der politischen Lage. In der hügeligen Region nordwestlich von Peking gab es keinerlei Wintersport-Tradition. Riesige Sportstätten mussten mitten in der Natur neu gebaut werden, der Schnee wurde künstlich erzeugt. Auch die Vergabe der asiatischen Winterspiele 2029 in die Wüste Saudi-Arabiens sorgte für einen Aufschrei in der Szene.

„Skispringen ist eine Wintersportart“, findet Deutschlands bester Skispringer Karl Geiger. Die Bereitschaft für Veränderungen sei aber durchaus vorhanden. „Grundsätzlich glaube ich schon, dass man sich immer weiterentwickeln muss“, sagte er. „Wenn es mehr Sinn macht, auf Matten zu springen, bin ich der Letzte, der sich dagegen wehren wird. Wir finden es am besten, wenn es Schnee gibt und wenn Winter ist, aber man kann es sich halt manchmal nicht aussuchen“, so Geiger. (ph/dpa)