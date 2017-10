Rebensburg gewinnt Riesenslalom beim Weltcup-Auftakt

Deutschlands bester Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg gelingt ein perfekter Start in den Olympia-Winter. Mit ihrem Sieg beim Weltcup-Auftakt sichert sie sich gleich das Ticket für die Spiele.

Sölden - Viktoria Rebensburg ist mit einem Riesenslalom-Sieg in den Olympia-Winter gestartet und hat damit direkt die Qualifikation für die Winterspiele im Februar geschafft. Deutschlands beste Skirennfahrerin gewann am Samstag in Sölden das Auftaktrennen der Weltcup-Saison. „Ich glaube, ich bin diesmal unten besser gefahren, habe es ein bisschen mehr mit Köpfchen gemacht. Dass es am Ende noch zum Sieg gereicht hat, ist hammermäßig“, sagte die 28-Jährige in der ARD.

Zweite wurde Tessa Worley aus Frankreich. Die beste Riesenslalom-Fahrerin der vergangenen Saison hatte nach dem Finale 0,14 Sekunden Rückstand auf Rebensburg, die den 14. Weltcup-Sieg ihrer Karriere feierte. Rang drei ging an Manuela Mölgg aus dem italienischen Team. Die 34-Jährige hatte nach dem ersten Durchgang noch geführt, verpasste es nach Fehlern im zweiten Lauf aber, sich zur ältesten Weltcup-Siegerin der Geschichte zu krönen.

Von den vier deutschen Fahrerinnen kam neben Rebensburg noch Maren Wiesler ins Finale und belegte Platz 26. „Die Konstanz fehlt halt noch so ein bisschen“, sagte Wiesler. Jessica Hilzinger und Patrizia Dorsch verpassten wie US-Skistar Lindsey Vonn die Top 30. Lara Gut aus der Schweiz schied bei ihrem Comeback aus.

dpa