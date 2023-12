„Das nervt“: Deutsche Biathletin legt sich mit Stadionsprecher an

Von: Marius Gogolla

Biathlon ist eine populäre Sportart, in den Stadien wird es teilweise laut. Für Vanessa Voigt wurde es beim Weltcup in Hochfilzen aber zu laut – Grund dafür waren nicht die Fans.

Hochfilzen – Es kann schonmal laut werden beim Biathlon. Der Wintersport erfreut sich beim Publikum großer Beliebtheit, auf den Zuschauer-Rängen ebenso wie vor dem heimischen Fernseher. Das ist auch der Grund, warum das Scheibenschießen beim Weltcup in größeren Stadien ausgetragen wird.

Und zu solchen Arenen gehört meist ein Stadionsprecher, der den Wettbewerb kommentiert und das Publikum unterhält. Beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen (Österreich) kam dieser bei Biathletin Vanessa Voigt allerdings nicht sonderlich gut an – sie war nach dem Wettbewerb froh, Hochfilzen und dessen Stadionsprecher hinter sich zu lassen.

Voigt nach dem Biathlon-Weltcup: „Ich will einfach nur mal in Ruhe schießen“

Eigentlich kennt Voigt eine solche Atmosphäre. Sie war bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking dabei, hat Europa- und Weltmeisterschaften im Biathlon mitgemacht. Doch was jetzt in Hochfilzen passierte, war wohl zu viel für die 26-jährige Zollbeamtin. Was war passiert?

Laut Voigt soll der Stadionsprecher beim Weltcup mit seinen Kommentaren gestört und die Biathletin sogar während des Schießens angesprochen haben. „Ich bin froh, jetzt weg zu sein von Hochfilzen, weg von dem Stadionsprecher, weg von der Lautstärke“, erklärte Voigt im ARD-Interview. „Ich will einfach nur mal in Ruhe schießen und nicht immer auf der Matte persönlich angesprochen werden. Das nervt.“

Genervt vom Stadionsprecher: Vanessa Voigt beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen. © IMAGO/Oryk HAIST

ARD-Experte Arnd Peiffer kann Voigts Beschwerde nachvollziehen

Der Stadionsprecher, der bei Voigt für Ärger sorgte, heißt Stefan Steinacher und ist kein Unbekannter. Seit Jahren ist er in Hochfilzen tätig und für seine spezielle Art bekannt. ARD-Experte und Ex-Biathlet Arnd Peiffer, der bis 2021 selbst an Weltcups teilnahm, konnte die Beschwerde Voigts zum Stadionsprecher nachvollziehen: „Das ist schon etwas speziell in Hochfilzen. Zumal er manchmal noch weiter kommentiert, nachdem man die Matte schon betreten hat.“

Auch im Live-Kommentar der ARD wurde Steinachers Verhalten kritisiert. „Ein wahnsinnig lauter und sehr viel redender Stadionsprecher, der auch teilweise ins Schießen der Athleten quatscht, das ist schon grenzwertig“, hieß es während der Übertragung. „Viele Athleten beklagen auch, dass sie dort abgelenkt werden.“

Organisationskomitee will dem Thema Lautstärke mehr Aufmerksamkeit schenken

Das Organisationskomitee in Hochfilzen teilte der Süddeutschen Zeitung am Montag mit: „Es tut uns leid, dass sich Frau Voigt von der Lautstärke des Stadionsprechers beziehungsweise der Beschallung genervt fühlte.“ Allerdings habe Stadionsprecher Steinacher gegenüber dem Komitee versichert, dass „Frau Voigt am Schießstand nicht persönlich angesprochen wurde.“

Es sei schwierig, das Mittelmaß zwischen der nötigen Ruhe für die Athleten „und dem von vielen Seiten gewünschten Event-Charakter einer Live-Veranstaltung“ zu finden, hieß es vom Komitee. „Wir werden diesem Thema bei unseren kommenden Biathlon-Weltcupveranstaltungen jedenfalls noch mehr Aufmerksamkeit schenken als ohnehin schon.“

Deutsche Biathletinnen mit Personalproblemen – Trotzdem gute Platzierung bei Staffel

Franziska Preuß und Hanna Kebinger konnten wegen einer Corona-Infektion nicht an der Staffel in Hochfilzen teilnehmen. Sophia Schneider fiel kurzfristig wegen eines Infekts aus, Anna Weidel sagte aus gesundheitlichen Gründen ab. Trotzdem landeten die deutschen Biathletinnen am vergangenen Sonntag auf Platz fünf.

Hinsichtlich des dezimierten Teams eine gute Leistung, wie auch Voigt findet. „Ich bin unheimlich stolz auf die Mädels, sie haben heute einen Riesen-Job gemacht“, sagte sie nach dem Rennen am Sonntag im ARD-Interview. „Ich glaube, wir haben das Beste daraus gemacht.“ Voigt liegt nach sechs von 21 Wettkämpfen auf Platz sieben der Gesamtwertung bei den Weltcup-Athletinnen (Stand: 15. Dezember 2023, 15.30 Uhr). (mag)