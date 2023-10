Selbst Lindsey Vonn entsetzt: Ski-Star kommt nach bösem Sturz glimpflich davon

Von: Marcel Schwenk

Die US-Skifahrerin Breezy Johnson stürzte im Training schwer, blieb aber unverletzt. © Screenshot Instagram.com @ breezyjohnsonski; USA Today Network / Imago Images

Die US-Skifahrerin Breezy Johnson stürzt im Training und postet einen Clip davon im Netz. Schock und Anteilnahme unter den Kolleginnen sind groß.

München – Schon bevor die Wintersport-Saison 2023/24 so richtig begonnen hat, sorgte die US-Skifahrerin Breezy Johnson auf der Piste für Aufsehen. Allerdings nicht mit einer spektakulären Abfahrt oder einem besonders schnellen Super-G, sondern mit einem Sturz im Training.

Breezy Johnson Geboren: 19. Januar 1996 (Alter 27 Jahre) in Jackson, Wyoming Debüt im Ski-Weltcup: Dezember 2015 Größte Erfolge: 7x Podestplatz in Weltcup-Rennen

Ski-Star Breezy Johnson teilt auf Instagram Clip von Trainingssturz

Auf ihrer Instagram-Seite postete die 27-Jährige vor knapp einer Woche einen Clip, der sie dabei zeigt, wie sie einen Hügel hinab rauscht. Nach einer Linkskurve verliert sie das Gleichgewicht und die Kontrolle über die Ski, überschlägt sich und rutscht ein weiteres Stück den Berg hinunter.

„Ich glaube, ich habe meinen Trainern gestern etwa zehn Jahre geraubt. Ich danke meinen Schutzengeln, dass ich das überlebt habe“, schreibt Johnson dazu, beweist aber gleichzeitig auch Humor: „Ich denke, dass dieses Audio es auch irgendwie perfekt untermalt.“

Ski-Legende Lindsey Vonn reagiert bestürzt auf Sturz von Breezy Johnson

Über das Video legte Johnson eine Coverversion des Songs „Sail“, die Melodie der Trompete „harmoniert“ mit ihren Aufschlägen auf dem Schnee. Dabei hatte Johnson beim Unfall offenbar noch Glück im Unglück – anders als das Schweizer Ski-Talent Melanie Michel, das aufgrund einer schweren Verletzung erst einmal außen vor ist.

Unter dem Post trudelten zahlreiche Kommentare ein, darunter auch einer von Ski-Legende Lindsey Vonn. „Oh mein Gott! Bist du okay?“, fragte die viermalige Gesamtweltcup-Siegerin und erhielt die Antwort: „Irgendwie schon. Sicherlich etwas geprellt, aber ansonsten alles in Ordnung.“

US-Skifahrerin Breezy Johnson erlitt bereits mehrere schwere Verletzungen

Die Erleichterung war daraufhin groß. „Oh Gott. Ich bin glücklich, dass es dir gut geht“, schrieb US-Kollegin Paula Moltzan, die ehemalige Skirennläuferin Tine Weirather kommentierte: „Ich bin froh, dass alles gut ist.“

Für Johnson wäre es bei weitem nicht die erste Verletzung in ihrer Karriere gewesen. Die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking verpasste die Speed-Spezialistin aufgrund eines Knorpelschadens im Knie, in der Saison 201920 konnte sie wegen eines Kreuzbandrisses keine Rennen absolvieren.

Dieses Mal kam die Viertplatzierte des Abfahrt-Weltcups 2020/21 aber mit einem blauen Auge davon und kann im Ski-Alpin-Weltcup, der am 11. November in Zermatt (Schweiz) startet, die Podestplätze ins Visier nehmen. (masc)