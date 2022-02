Walijewa in Moskau unter frenetischem Jubel empfangen

Kamila Walijewa © Daniel A. Anderson / IMAGO

Nach dem tagelangen Doping-Wirbel und ihrer verpatzten Olympia-Kür ist die 15 Jahre alte Eiskunstläuferin Kamila Walijewa mit Jubel und Applaus von Fans in Moskau empfangen worden.

Moskau - Russische Medien veröffentlichten am Freitag Videos von der Ankunft der Europameisterin am Flughafen Scheremetjewo. Zu sehen war, wie Anhänger Fahnen schwenkten, Porträts der Sportlerin hoch hielten und laut «Dankeschön» riefen. Walijewa bekam auch Blumen. Sie äußerte sich selbst aber nicht vor Kameras. Walijewa trug eine schwarze Corona-Schutzmaske. Zu erkennen war, wie sie sich augenscheinlich über den Empfang freute.

Eine Teamkollegin sagte, dass Walijewa auf der Rückreise trotz der Enttäuschung auch schon habe wieder lachen können. Die 15-Jährige hatte Peking direkt am Tag nach dem Einzel-Wettbewerb, in dem sie durch die verpatzte Kür auf Rang vier zurückgefallen war, verlassen.

Nach dem tagelangen Wirbel um ihre positive Dopingprobe bei den Olympischen Winterspielen und dem Kampf um den Olympia-Start im Einzel hatte die Topfavoritin Walijewa in der Kür durch grobe Sprungfehler ihre Chance auf eine Medaille vergeben. Gold ging an die russische Weltmeisterin Anna Schtscherbakowa, Silber an Teamkollegin Alexandra Trusowa. Bronze holte Kaori Sakamoto aus Japan. (dpa)