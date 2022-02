Wegen minus 15 Grad Celsius: Staffelrennen der Biathlon-Männer startet früher

Wegen zu kalter Temperaturen startet das Rennen früher © Hendrik Schmidt / dpa

Das Staffelrennen der Biathlon-Männer bei den Olympischen Winterspielen in Peking wird aufgrund extremer Kälte an diesem Dienstag bereits zweieinhalb Stunden früher als geplant gestartet.

Zhangjiakou - Das Staffelrennen der Biathlon-Männer bei den Olympischen Winterspielen in Peking wird aufgrund extremer Kälte an diesem Dienstag bereits zweieinhalb Stunden früher als geplant gestartet. Wie der Weltverband IBU am Montag mitteilte, soll der Wettkampf über 4 x 7,5 Kilometer nun schon um 14.30 Uhr Ortszeit (7.30 Uhr MEZ) anstatt um 17.00 Uhr beginnen, um eine drohende Absage zu vermeiden.

«Die Wettervorhersage prognostiziert, dass die Temperatur zur normal vorgesehenen Startzeit auf unter minus 15 Grad Celsius fallen wird, was laut den IBU-Regularien die Austragung des Wettkampfes gefährden würde», sagte IBU-Renndirektor Borut Nunar. Man hoffe, durch die Vorverlegung diese kalten Temperaturen zu vermeiden und das Rennen unter «fairen und sicheren Bedingungen für unsere Athleten» abhalten zu können, sagte Nunar.

Ab minus 20 Grad ist laut IBU-Regelwerk eine Absage unausweichlich, schon bei minus 15 Grad und heftigem Wind sind Konsequenzen möglich. (dpa)