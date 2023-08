Comeback-Sieg von Julia Simon: Platz eins trotz Betrugsskandals

Von: Christoph Gschoßmann

Julia Simon sorgt ausnahmsweise für positive Schlagzeilen: Trotz des Betrugs-Skandals schlägt sie bei ihrem Wettkampf-Comeback die Konkurrenz.

Bessans – Überragendes Comeback von Biathletin Julia Simon: Nach 151 Tagen ohne Wettkampf düpierte die Französin direkt die Konkurrenz und belegte beim Schießwettbewerb in Bessans in Frankreich Rang eins – trotz starker Konkurrenz. Es ist ein rares sportliches Zeichen von Simon, die beschuldigt wird, die Kreditkarten ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet und einem weiteren Mitglied der Mannschaft unerlaubt verwendet zu haben. Ihre Zukunft ist weiter unklar.

Julia Simon Geboren: 4. Juli 1996 (Alter 27 Jahre), Albertville, Frankreich Nationalität: Französisch Disziplin: Biathlon

Julia Simon trainiert seit dem Skandal alleine – sportlich bleibt sie eine Überfliegerin

Simon verwies dabei unter anderem Karoline Knotten, Juni Arnekleiv, Ida Lien, Ingrid Landmark Tandrevold, Ragnhild Femsteinevik sowie Maren Kirkeeide auf die Plätze. Knotten und Femsteinevik komplettierten das Siegerpodest. Der Wettkampf findet jährlich im August im Ferienort Maurienne Vanoise statt.

Wie das Nordic Magazine berichtet, will sich Simon dort in einem zweiwöchigen Höhenlager auf die anstehende Saison vorbereiten. In der Vorsaison hatte sie dominiert, wurde Gesamtweltcupsiegerin. Der Skandal sorgte allerdings für Aufsehen. Ihre Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet, die Simon mutmaßlich bestohlen haben soll, bracht kürzlich ihr Schweigen. Die Athletin selbst weist die Vorwürfe entschieden zurück.

Biathlon: Im Winter hatte Julia Simon viel Grund zur Freude. Jetzt wird die 26-Jährige des Betruges bezichtigt. © picture alliance/dpa | Martin Schutt

Sportlich gesehen zumindest ist Simon weiter über jeden Zweifel erhaben. Auch der enorme öffentliche Druck scheint sie nicht zu beeinflussen, obwohl sie noch vor einigen Monaten angeblich mit „einer erheblichen mentalen Erschöpfung“ zu kämpfen hatte. Zuletzt hatte sie beim Massenstart am Holmenkollen im März teilgenommen. Seitdem trainiert sie allein, obwohl sie weiterhin in Kontakt mit den französischen Trainern steht.

Unklare Zukunft: Kehrt Simon nach Betrugsskandal zum französischen Team zurück?

Zuletzt hatte sich auch der französische Nationaltrainer Cyril Burdet zur Causa Simon geäußert und weitere Details enthüllt. „Wir sehen oder rufen uns regelmäßig an. Sie folgt dem Plan, den wir gemeinsam ausgearbeitet haben“, so Burdet gegenüber der Zeitung Le Dauphine. Trotz des Erfolgs im Sommer-Schießwettbewerb bleibt weiter völlig unklar, ob und wann sie wieder in den Kreis der Teamkolleginnen zurückkehren wird.

Am jüngsten City-Biathlon in Wiesbaden, der einigen Athletinnen als Abschlussrennen diente, hätte Simon ursprünglich teilnehmen sollen. Allerdings war die Französin kürzlich von der Startliste verschwunden. (cgsc)