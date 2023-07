Ski-Alpin-Klassiker steht nach über 40 Jahren vor dem Aus

Von: Simon Jacob

Die traditionsreichen Speed-Rennen in Lake Louis fliegen wohl aus dem Ski-Alpin-Weltcup. Grund dafür sind finanzielle Probleme des Veranstalters.

Lake Louise/Kanada – Bei den Damen ist es bereits beschlossen, bei den Herren soll die endgültige Entscheidung am heutigen Freitag fallen. Auch hier deutet aber vieles darauf hin, dass der alpine Skiweltcup keinen Halt mehr im kanadischen Banff-Nationalpark einlegt und der Super-G und das Abfahrtsrennen in Lake Louise aus dem Rennkalender gestrichen werden. Den Veranstalter plagen wohl finanzielle Sorgen in Millionenhöhe. Dem Wintersport droht der Verlust eines echten Klassikers.

Lake Louise war bereits vor über 40 Jahren Austragungsort im Ski-Alpin-Weltcup

Wie t-online.de berichtet, fehlen den Verantwortlichen des Rennens rund zwei Millionen Euro, um es weiterhin im Weltcup-Kalender halten zu können. 1980 fand in Lake Louise zum ersten Mal ein alpines Abfahrtsrennen der Herren statt. Bei den Damen war der Austragungsort seit 1989 fester Bestandteil des Weltcups. Die mit Abstand erfolgreichste Fahrerin in den Rocky Mountains ist Lindsey Vonn mit insgesamt 18 Goldmedaillen.

Bei den Herren schwang sich Aleksander Aamodt Kilde in der letzten Saison zum Überflieger auf. Er gewann erst die Abfahrt und wurde am Tag darauf Zweiter beim Super-G. Wie es in Lake Louise Tradition ist, bekam Kilde nach beiden Rennen einen Cowboyhut aufgesetzt. Diesen gibt es für die drei Erstplatzierten zusätzlich zu ihrem Preisgeld.

Marco Odermatt (m.) gewinnt vor Aleksander Aamodt Kilde (l.) und Matthias Mayer (r.) den Super-G in Lake Louis 2022. © Jeff Mcintosh/IMAGO

Bei den Athleten war Lake Louise unter anderem für seine guten Pistenverhältnisse beliebt. „Die Strecke eignet sich perfekt, um zu Beginn einer Saison in den Rennrhythmus zu kommen. Nicht zu schwierig, aber eben auch nicht zu leicht. Hinzu kommt, dass Lake Louise der einzige Weltcup-Ort ist, an dem alle Athleten im selben Hotel wohnen. Das fördert den Zusammenhalt in der Ski-Familie“, sagte der Sieger des letztjährigen Super-G, Marco Odermatt, der Schweizer Zeitung Blick.

Ski-Alpin-Weltcup in Lake Louise vor dem Aus: Ein Funken Resthoffnung besteht

Nach Informationen von Blick hat sich mittlerweile auch das kanadische Sportministerium eingeschaltet, um die Finanzierung sicherzustellen. Die Frist für diesen letzten Rettungsversuch läuft am heutigen Freitag ab. Sollte Lake Louise final aus dem Rennkalender gestrichen werden, muss der Internationale Ski-Verband (FIS) nach einem alternativen Ort suchen.

In jedem Fall werden aber auch in der kommenden Ski-Alpin-Saison Speed-Disziplinen auf dem nordamerikanischen Kontinent ausgetragen. Direkt im Anschluss an Lake Louise steht Beaver Creek (USA) mit einem Super-G und einer Abfahrt auf dem Programm. Nach seinem schweren Sturz just dort arbeitet Ski-Star Simon Jocher indes weiter an seinem Comeback. (Simon Jacob)