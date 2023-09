Ski-Star mit Liebeserklärung an seine berühmte Freundin: „Ich bewundere sie sehr – als Mensch und Athlet“

Von: Luca Hartmann

Teilen

Ski-Star Aleksander Aamodt Kilde ist einer der besten Fahrer im Alpin-Weltcup. Jetzt hat er seiner berühmten Freundin eine Liebeserklärung gemacht.

München - Aleksander Aamodt Kilde gehört seit vielen Jahren zu den besten Skirennläufern im Weltcup. Besonders in den Speed-Disziplinen Abfahrt und Super-G konnte der Norweger große Erfolge erzielen. Jetzt macht er seiner Freundin, der erfolgreichsten Skifahrerin in der Weltcupgeschichte, eine süße Liebeserklärung – und spricht über seine ambitionierten Ziele.

Aleksander Aamodt Kilde Geboren: 21. September 1992 (Alter: 30 Jahre), in Bærum (Norwegen) Disziplin: Super-G, Abfahrt, Riesenslalom, Kombination Größte Erfolge: 2x WM-Silber, Olympia-Silber

Ski-Star Kilde mit Liebeserklärung an Freundin Mikaela Shiffrin

Anfang 2022 machten Kilde und der US-amerikanische Ski-Star Mikaela Shiffrin ihre Beziehung öffentlich. Seither verzücken die beiden ihre Fans auf ihren Social-Media-Profilen regelmäßig mit verliebten Bildern und Videos von Couple-Challenges oder gemeinsamen Sporteinheiten. Vor einigen Monaten überraschten sie mit gegenseitigen Interviews.

Die beiden scheinen ihr privates Glück gefunden haben, wie Kilde jetzt mit einer süßen Liebeserklärung an Shiffrin erneut beweist. „Ich bewundere Mikaela sehr, jeden Tag und in allem, was sie tut, lerne ich von ihr – als Mensch und als Athlet“, sagte Kilde über seine Partnerin bei „Sky Italia“. Trotz dieser schönen Worte ist eine Hochzeit der beiden zunächst nicht geplant.

Aleksander Aamodt Kilde und Mikaela Shiffrin bilden das Traumpaar der Ski-Szene. © IMAGO / UPI Photo und Instagram/akilde

Ski-Traumpaar hat noch große Ziele

In dem Interview mit dem italienischen Fernsehsender verriet Kilde auch das Geheimnis hinter ihrer glücklichen Beziehung. „Es ist von grundlegender Bedeutung, dass wir gemeinsam viel Spaß haben und glücklich sind. Diese Balance ist sehr schwer zu finden. Ich werde alles tun, um dieses Gefühl zu bewahren“, sagte Kilde.

Neben seiner Beziehung ging es in dem Gespräch aber auch um die großen Ziele, die sich der Ski-Star gesteckt hat. Im Fokus des Norwegers stehen die Olympischen Winterspiele 2026 in Bormio. Dort will der 30-Jährige unbedingt Gold holen. „Es wird eine der letzten Möglichkeiten sein, einen Titel zu gewinnen, aber es wird schwierig, denn in Bormio ist der Abstieg sehr hart und es wird in diesem Zusammenhang nicht einfach sein, Dominik Paris zu schlagen“, sagte Kilde über seinen Gold-Traum.

Die 18 erfolgreichsten deutschen Wintersportler des neuen Jahrtausends Fotostrecke ansehen

Olympia-Gold: Kilde will es Shiffrin gleichtun

Auch wenn der Norweger schon einige große Erfolge im Weltcup feiern konnte, wie den Gewinn des Gesamtweltcups in der Saison 2019/2020, fehlt eine Goldmedaille bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen bisher noch in der Titel- und Trophäensammlung von Kilde. Bei der diesjährigen WM in Courchevel und Méribel musste er sich jeweils mit Silber in Abfahrt und Super-G zufriedengeben. Bei den Winterspielen 2022 in Peking holte er Silber in der Kombination und Bronze im Super-G.

Mit seinem Streben nach Gold eifert Kilde auch seiner Freundin Shiffrin nach. Neben vielen weiteren Erfolgen, wie den meisten Siegen im Weltcup (88) und insgesamt fünf Gesamtweltcup-Siegen, holte die Amerikanerin schon diverse Goldmedaillen. Neben Olympia-Gold im Slalom in Sotschi 2014 und im Riesenslalom 2018 in Pyeongchang gewann Shiffrin auch insgesamt siebenmal WM-Gold bei sechs verschiedenen Weltmeisterschaften.

Aktuell bereiten sich sowohl Kilde, als auch Shiffrin auf den kommenden Winter im Weltcup vor. Vor einigen Wochen richtete sich Shiffrin jedoch mit einem emotionalen Instagram-Post zu einem anderen Thema an ihre Fans. (LuHa)