Ski-Ass zeigt Folgen von Rad-Sturz: „Solltest beim Skifahren bleiben“

Von: Melanie Gottschalk

Nach einem Sturz mit dem Fahrrad hat Christof Innerhofer einen großen Bluterguss am Gesäß und Oberschenkel. © Montage: innerhoferchristof/instagram/IPA Sport/imago

Christof Innerhofer ist schon viele Jahre im Weltcup-Zirkus dabei – aber immer noch nicht müde. In der Saisonvorbereitung hat er sich nun bei einem Sturz verletzt.

München – 2006 debütierte Christof Innerhofer im Ski-Weltcup. 17 Jahre später ist der heute 38-jährige Speed-Spezialist immer noch nicht müde und will auch in der kommenden Saison wieder angreifen. Ein wichtiger Bestandteil seiner Vorbereitung ist dabei das Training auf dem Fahrrad. Doch dabei hat er sich nun verletzt – und ein unschönes Video mit seinen Followern auf Instagram geteilt.

Christof Innerhofer Geboren am: 17. Dezember 1984 (Alter 38 Jahre), Bruneck, Italien Disziplinen: Abfahrt, Super-G, Kombination Größte Erfolge: 1x Gold bei Weltmeisterschaften, 1x Silber bei Olympischen Winterspielen, 1x Bronze bei Olympischen Winterspielen, 6x Weltcup-Siege

Ski-Star Christof Innerhofer zeigt Verletzung in kurzem Video

Auf dem Video zu sehen ist Innerhofer, dessen Gesäß und Oberschenkel gerade massiert wird. Dort prangt ein großer Bluterguss, der sehr schmerzhaft aussieht. Dazu schreibt der 38 Jahre alte Skirennfahrer: „Jep, das ist das Ergebnis eines Fahrrad-Sturzes.“ Dazu stellt er aber ein Zwinker-Emoji, was darauf schließen lässt, dass der Sturz glücklicherweise glimpflich ausgegangen ist und schlimmer aussieht, als es ist.

Seine Fans leiden dennoch mit Innerhofer. Viele wünschen dem Ski-Routinier gute Besserung. Ein User schreibt: „Das tut ja schon beim Hinschauen weh. Gute und schnelle Genesung“, ein anderer kommentiert das Video mit den Worten: „Gute Besserung. Solltest unbedingt beim Skifahren bleiben.“ Eine Userin schreibt, was sich viele wohl gedacht haben, als sie das Video sahen: „Gute Besserung und froh sein, dass net mehr passiert is.“

Auch ARD-Kommentatoren-Legende Bernd Schmelzer konnte das Video nicht unkommentiert lassen, er schrieb kurz: „OMG“, was „Oh mein Gott“ bedeutet.

Skirennfahrer Christof Innerhofer will auch kommende Weltcup-Saison starten

Christof Innerhofer ist vor allem in den Speed-Disziplinen Abfahrt und Super-G unterwegs, feierte in seiner langen Karriere schon einige Erfolge. Sein Größter dürfte dabei der WM-Titel 2011 im Super-G sein. Bei Olympischen Winterspielen gewann er bisher einmal Silber in der Abfahrt und einmal Bronze im Super-G, beide Medaillen gab es für den Südtiroler 2014 in Sotschi.

Die nächsten Olympischen Winterspiele finden erst 2026 statt, ob Innerhofer dann noch dabei ist, ist aufgrund seines Alters fraglich. In der kommenden Weltcup-Saison wird er aber definitiv nochmal die Bretter unter seine Füße schnallen.

Für Innerhofers italienischen Kollegen aus der Nordischen Kombination, Alessandro Pittin, ist die Saison bereits beendet. Grund dafür ist ein schwerer Sturz auf der Schanze in der Vorbereitung, bei dem er sich das Kreuzband riss.