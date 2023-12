DSV-Adler Paschke feiert märchenhaften Sieg und bricht zwei Skisprung-Rekorde

Von: Lina Krull

Überraschend hat Pius Paschke den Skisprung-Weltcup in Engelberg gewonnen – und stellte nebenbei gleich zwei Rekorde auf.

Engelberg – Mit 33 Jahren war es endlich so weit: Der deutsche Skispringer Pius Paschke krönte seine bisher gute Wintersport-Saison mit seinem allerersten Weltcup-Einzelsieg im schweizerischen Engelberg. Neben Lob vom Trainer und von seinen Skisprung-Kollegen konnte sich der Bayer besonders über zwei Rekorde freuen.

Pius Paschke Geboren: 20. Mai 1990 (Alter 33 Jahre), München Debüt im Weltcup: 21. Dezember 2013 Größte Erfolge: WM-Gold 2021 (Team), Weltcupsieg Engelberg 2023

DSV-Skispringer Paschke holt ersten Weltcupsieg und bricht zwei Rekorde

Nach dem ersten Durchgang lag Paschke vorerst mit 135 Metern und einer etwas unsauberen Landung auf Platz sechs. Beim zweiten Sprung passte dann alles: 135 Meter weit segelte der DSV-Adler und auch die Landung passte diesmal. Mit 1,7 Punkten Vorsprung konnte sich der 33-Jährige vor dem Norweger Marius Lindvik durchsetzen. Und gleich zwei Rekorde aufstellen.

Mit seinen 33 Lenzen ist Pius Paschke nun der älteste Skispringer, der erstmals einen Weltcup-Einzelsieg einfahren konnte. Einen weiteren Rekord heimste der gebürtige Münchner zudem ein. Paschke darf sich jetzt der älteste deutsche Sieger eines Einzelwettbewerbs nennen. Grund genug, seinem Team in besonderer Art und Weise zu danken.

DSV-Adler Pius Paschke glänzte in Engelberg bei seinem ersten Weltcupsieg – mit 33 Jahren. © IMAGO/Andreas Haas

Premieren-Weltcupsieger Paschke spendiert „Bier für alle“

So richtig glauben konnte der deutsche Skispringer das alles nicht, wie er nach dem Erfolg im ZDF-Interview zugab: „Das war jetzt ein bisschen viel. Gewonnen, aber es war alles ein bisschen viel. Wahnsinn“, so Paschke, der im DSV-Team schon als Senior gilt. Der Dank ans Team: Eine Runde „Bier für alle“, aber „alles, was darüber hinaus geht, ist nicht mehr meine Verpflichtung. Ich packe eh nicht mehr“, sagte der Überraschungssieger.

Auch DSV-Bundestrainer Stefan Horngacher zeigte sich zufrieden mit seinem Athleten: „Das war unglaublich von Pius heute. Es hatte sich schon angebahnt, er springt seit Anfang der Saison auf sehr hohem Niveau. Sein letzter Sprung war ausgezeichnet, einer der besten, den ich jemals von ihm gesehen habe. Er hat echt verdient gewonnen“, ordnete Horngacher den langersehnten Weltcupsieg des Bayers ein. Für die anderen DSV-Springer lief es hingegen nicht ganz so optimal.

Wellinger kämpft mit Bedingungen, Geiger erwischt gebrauchten Tag

Dem derzeit Weltcup-Zweiten, Andreas Wellinger, gelang im ersten Durchgang mit 133 Metern den Sprung auf Platz eins. In der zweiten Runde machten ihm allerdings die durchwachsenen Bedingungen einen Strich durch die Rechnung. Platz zwölf wurde es am Ende für den Olympiasieger von 2018.

Karl Geiger, Sieger der beiden Heim-Springen in Klingenthal, landete hingegen auf dem 20. Platz. „Ich bin nicht sauber ins Flugsystem gekommen. Das war so nicht geplant“, sagte Geiger nach dem Wettbewerb im Kanton Obwalden. Noch bleiben rund zwei Wochen, um den finalen Feinschliff vor dem Start der Vierschanzentournee am 29. Dezember in Oberstdorf zu bekommen. Die deutschen Springer um Wellinger, Geiger und jetzt auch Paschke, zählen dabei mit zum Favoritenkreis. (likr)

