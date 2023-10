Ski-Weltmeister berichtet über Schicksalsschlag: „Die wollten unser Baby in den Abfall werfen“

Von: Marcel Schwenk

Musste in seinem Leben einige Schicksalsschläge verkraften: der zweimalige Ski-Weltmeister Michael von Grünigen. © MANUEL GEISSER/Imago

Michael von Grünigen hat in seinem Leben einige Schicksalsschläge erlitten. In einem Interview hat sich der ehemalige Ski-Weltmeister geöffnet.

München – Seine Karriere im Wintersport hat Michael von Grünigen schon vor 20 Jahren beendet. Im Interview mit der Schweizer Zeitung Blick hat sich der zweimalige Ski-Weltmeister an seine härtesten Rückschläge erinnert – und davon gab es einige.

Michael von Grünigen Geboren: 11. April 1969 (Alter 54 Jahre) in Schönried, Schweiz Einst aktiv als: Skifahrer (Slalom, Riesenslalom) Karriereende: 2003 Größte Erfolge: 2x Weltmeister, 1x Olympia-Bronze, 4x Sieger Riesenslalom-Weltcup

Michael von Grünigen: Ex-Ski-Weltmeister verliert Eltern im Kindesalter

Als von Grünigen sechs Jahre alt war, verstarb plötzlich seine Mutter an einem Hirnschlag. Erinnerungen habe er nur noch wenige und wisse „heute nicht mehr, was ich wirklich bewusst mit ihr erlebt habe oder was ich nur aus Erzählungen kenne“. Nur rund drei Jahre später wurde der einstige Slalom-Experte dann zum Vollwaisen.

„Es war ein schöner Herbsttag und wir waren gemeinsam im Wald am Arbeiten. Plötzlich kippte der Traktor um und begrub meinen Vater unter sich. Zuerst versuchte ich, ihn rauszuziehen, was mir aber nicht gelang. Deshalb holte ich Hilfe. Leider verstarb mein Vater später im Spital“, erinnert sich der viermalige Sieger des Riesenslalom-Weltcups. Psychologische Hilfe habe es damals nicht gegeben, stattdessen „musste es einfach weitergehen“.

Ex-Ski-Weltmeister von Grünigen: „Vielleicht war das Skifahren eine Flucht“

Für von Grünigen erscheint es durchaus denkbar, dass die Schicksalsschläge dazu führten, dass er letztendlich in die Ski-Elite aufstieg. „Vielleicht war das Skifahren eine Flucht, vielleicht wollte ich so die Trauer überspielen und mich spüren, indem ich an meine körperlichen Grenzen gehe“, spekuliert er.

In den Momenten seines größten Erfolges – den Weltmeistertiteln im Riesenslalom 1997 und 2001 – habe er stets an seine Eltern gedacht. Und auch seine Frau Anna spielte dabei eine große Rolle, war „oft anwesend“ und übernahm damals die Rolle eines Mentalcoaches.

Michael von Grünigen: Frau von Ex-Ski-Weltmeister entging nur knapp dem Tod

Im Jahr 2000, neun Jahre nachdem die beiden zusammengekommen waren, hatten von Grünigen und seine Frau einen weiteren Tiefschlag zu verkraften. Sie war im sechsten Monat schwanger, kurz vor einer Routine-Untersuchung habe sie ein „außergewöhnliches Empfinden in der Bauchgegend“ wahrgenommen.

Der Arzt diagnostizierte daraufhin den Kindestod, die Geburt musste trotzdem auf natürlichem Wege erfolgen. Es kam zu großen Komplikationen, seine Frau verlor viel Blut. „Irgendwann sagten die Ärzte zu mir: ‚Wir können nichts mehr für ihre Frau machen.‘ Sie hatten Anna schon aufgegeben“, so von Grünigen.

Michael von Grünigen und Frau Anna mussten für Beerdigung des eigenen Kindes kämpfen

Selbst für die Beerdigung des Kindes mussten die beiden kämpfen: „Es klingt unglaublich hart, aber damals gab es die Regel, dass verstorbene Babys, die kleiner als 30 Zentimeter sind, im Operations-Abfall landen. Man muss sich das mal vorstellen: Die wollten unser eigenes Baby in den Abfall werfen! Unvorstellbar!“ Nach einer Kontaktaufnahme mit ihrem Pfarrer sei es den beiden aber möglich gewesen, auf einem Friedhof ein Grab zu errichten.

Trotz der harten Vergangenheit sei von Grünigen mit seinem Leben „zufrieden“. Gemeinsam mit Anna jodelt er, arbeitet in der Tourismusbranche, bietet Ski-Tage für Privatpersonen oder Firmen an und ist Präsident einer Stiftung, die Ski-Nachwuchstalente unterstützt. (masc)

