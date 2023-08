Olympia-Heldin zeigt atemberaubende Kulisse vom „Ende der Welt“

Von: Alexander Kaindl

Bezauberndes Panorama: Die Schweizer Ski-Damen trainieren aktuell am „Ende der Welt“. © Screenshot Instagram / Wendy Holdener

Die Ski-Saison rückt näher, die Teams befinden sich aktuell in der Vorbereitung. Die Schweizer Nationalmannschaft hat sich einen ganz besonderen Ort ausgesucht.

Ushuaia – Während Europa unter der momentanen Hitze ächzt oder sich von heftigen Sommer-Gewittern erholt, bereiten sich die Stars aus dem Wintersport an kühleren Orten der Welt auf die anstehende Saison vor. Zum Beispiel in Ushuaia, der südlichsten Stadt der Welt.

Ushuaia Lage: Tierra del Fuego, Argentinien Einwohner: 75.000

Dort hat sich das Schweizer Ski-Team aktuell einquartiert, um unter teilweise heftigen Bedingungen zu trainieren. Jüngst teilte Corinne Suter, die vor kurzem einen Deal mit einer Luxusmarke abgeschlossen hat, auf ihrem Instagram-Account Bilder aus der verschneiten Region Argentiniens. Dass es dort aber auch ganz anders aussehen kann, bewies nun ihre Teamkollegin Wendy Holdener.

Die 30-Jährige postete eine Art Mannschaftsfoto aus dem Trainingslager – vor einer spektakulären Kulisse. Zusammen mit zwölf Kolleginnen, darunter Michelle Gisin, Priska Nufer oder Melanie Meillard, zeigte sich Holdener nämlich zum Sonnenuntergang vor den Bergen des Beagle-Kanals.

Wendy Holdener zeigt traumhafte Feuerland-Bilder

Für die atemberaubenden Bilder der Olympia-Heldin (einmal Gold, je zwei Mal Silber und Bronze bei den Spielen) gab es via Instagram viele Komplimente. Die Schweizer Influencerin Vanessa Bratschi schrieb beispielsweise „Sooo so schön“, andere Fans posteten Herz-, Flammen, Daumen- oder Klatsch-Emojis.

Die Landschaft an der Südspitze des Kontinents ist einzigartig und zugleich von bedeutendem historischen Wert. Denn Ushuaia, wo die Schweizer Mannschaft aktuell trainiert, gehört zu Feuerland. Die Inselgruppe wird auch als „Ende der Welt“ bezeichnet, es gibt unzählige Geschichten und Mythen zu diesem Teil Südamerikas.

Schweizer Ski-Team trainiert am Ende der Welt

Der Name „Feuerland“ kommt von Seefahrer und Entdecker Fernando Magellan. Er hatte 1520 gefunden, wonach schon lange gesucht worden war: eine Verbindung vom Atlantik in den Pazifik.

Als das Schiff damals auf der heute bekannten Magellanstraße unterwegs war, sahen die Männer im Norden keine Anzeichen von Leben. Im Süden allerdings brannten Feuer. Magellan nannte das Land daher „Tierra del Fuego“, also „Land des Feuers“.

Im Video: Heftiger Schneefall in Feuerland (2020)

Feuerland zwischen Argentinien und Chile aufgeteilt

Tierra del Fuego ist noch heute der Name der argentinischen Provinz. Denn 1881 wurde das Gebiet offiziell geteilt: Der westliche Teil Feuerlands zählt zu Chile (Region Magallanes). Der östliche Teil, in dem auch die 75.000-Einwohner-Stadt Ushuaia liegt, gehört zu Argentinien (jene Provinz Tierra del Fuego). Und genau dort entstanden nun die beeindruckenden Bilder, die Holdener postete. Auch die Franzosen werden schon bald in ihr Südamerika-Trainingslager aufbrechen. Der zuletzt am Herzen erkrankte Steven Amiez wird in Ushuaia wohl wieder mittrainieren können. (akl)