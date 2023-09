Biathlon-Olympiasiegerin mit Klartext zu Rücktrittsgedanken von „Diva“ Wierer

Von: Sascha Mehr

Biathlon-Star Dorothea Wierer denkt über ein Ende ihrer Karriere nach. Eine Ikone des Sports äußert sich zu den Rücktrittsgedanken der Italienerin.

Oslo – Dorothea Wierer, Zweitplatzierte des Gesamtweltcups der vergangenen Saison, äußerte sich kürzlich über ein mögliches Karriereende. „Ich werde dieses Leben im nächsten Jahr 20 Jahre gelebt haben. Es ist nur normal, dass das ein paar Spuren hinterlässt“, sagte die Italienerin im Gespräch mit der Südtiroler Zeitung Il T Quotidiano.

Dorothea Wierer Geboren: 3. April 1990 (Alter 33 Jahre), Bruneck Nationalität: Italien Sportart: Biathlon

Biathlon-Star vor Karriereende?

Besonders im Sommer kommt die Italienerin ins Grübeln, ob sie weiterhin Leistungssport ausüben will oder ihr Gewehr einfach in die Ecke stellt. „Da bin ich immer hin- und hergerissen zwischen der Idee, weiterzumachen, und der Idee, aufzuhören. Ich würde natürlich lieber mehr Zuhause bleiben und ein normales Leben führen, aber ich mag auch das Training und den Wettkampf noch“, so Wierer weiter.

Die 33-Jährige, die sich intensiv mit der Familienplanung beschäftigt, schließt aus, als Mutter noch im Biathlon-Weltcup zu starten. „Ich sehe mich nicht in einer Doppelrolle als Mutter und Athletin“, bestätigte Wierer Il T Quotidiano. Ursprünglich war der Plan, bis Olympia 2026 im eigenen Land weiterzumachen. Derzeit ist aber offen, ob sie bis dahin noch dabei ist.

Tiril Eckhoff (l.) äußert sich zu den Rücktrittsgedanken von Dorothea Wierer. © Instagram/Tiril Eckhoff und Dorothea Wierer

Tiril Eckhoff, mehrfache Olympiasiegerin, Weltmeisterin und Ikone des Biathlonsports, kann Wierer verstehen. „Das Schlimmste ist wirklich der Sommer, wenn all deine Freunde und die Familie im Urlaub sind und du dann trainieren und die Arbeit erledigen musst. Womöglich hatte ich im Sommer am meisten das Gefühl, dass es schwierig war“, sagte sie beim norwegischen TV-Sender TV2

Biathlon-Ikone Eckhoff versteht Wierer

„Ich denke, sie möchte sehen, dass sie nah am Podium ist und um den Sieg mitkämpfen kann. Wenn nicht, verstehe ich, dass sie mit Blick auf die Olympischen Winterspiele nicht so motiviert ist. Gleichzeitig ist es eine goldene Gelegenheit: Es sind die Olympischen Spiele, es ist ihr Heimstadion, dort hat sie am meisten trainiert. Es wird interessant zu sehen sein, wie sie sich entscheidet“, so Eckhoff weiter.

Eckhoff, die ihre Karriere selbst nach der vergangenen Saison beendete, hofft, dass Wierer mit dem Rücktritt noch etwas wartet: „Es ist wichtig, einige Charaktere im Biathlon zu haben und Dorothea ist ein Beispiel für eine großartige Athletin. Sie sorgt für Aufregung in der Welt des Biathlons und ist in gewisser Weise die Diva des Sports. Und man braucht eben einfach ein paar Diven.“ (smr)