Winter-Paralympics: Dopingtests der deutschen Athleten liefen planmäßig

Die deutsche Skifahrerin testet die Piste © Ralf Kuckuck / IMAGO

Ungeachtet der Auswirkungen der Corona-Pandemie ist das Testprogramm der Nationalen-Anti-Doping Agentur in Vorbereitung auf die Winter-Paralympics in Peking planmäßig verlaufen.

Bonn - Ungeachtet der Auswirkungen der Corona-Pandemie ist das Testprogramm der Nationalen-Anti-Doping Agentur in Vorbereitung auf die Winter-Paralympics in Peking planmäßig verlaufen. Wie die Nada am Mittwoch mitteilte, sind alle 24 nominierten deutschen Athleten sowie die benannten Guides seit August 2021 39 Kontrollen mit 41 Proben in Training und Wettkampf unterzogen worden. Außerdem seien 23 Proben der paralympischen Sportlerin in die Langzeitlagerung überführt worden und könnten bis zum Jahr 2031/2032 erneut analysiert werden.

Im Rahmen des gesamten Testprogramms vor den Paralympics wurden seit August 2021 von der Nada 49 Kontrollen mit 51 Proben bei allen potenziellen Paralympics-Kandidatinnen und -Kandidaten durchgeführt, hieß es in der Mitteilung. (dpa)