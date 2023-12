Nach herzzerreißendem Familiendrama: ÖSV-Trainer gibt Gänsehaut-Einblicke

Für ÖSV-Trainer Christoph Eugen nahm das Leben im Oktober eine dramatische Wendung. Seine Frau starb bei einem Wanderunfall. Jetzt steht der Österreicher wieder an der Strecke.

Ramsau – Es waren wohl unvorstellbare Szenen, die Christoph Eugen Anfang Oktober durchleben musste: Während eines gemeinsamen Wanderausflugs ist seine Frau Britta bei einem Sturz ums Leben gekommen – das ganze vor den Augen des elfjährigen Sohnes, der dabei war. Nun war der Cheftrainer der österreichischen nordischen Kombinierer erstmals wieder bei einem Weltcup vor Ort.

In Ramsau in der österreichischen Steiermark stand Eugen nach rund zweieinhalb Monaten erstmals wieder an der Strecke und erklärte danach die momentane Situation. „Es war eine harte Zeit. Aber ich habe alles im Fernsehen verfolgt. Ich bin froh, dass ich wieder dabei bin. Da ist hat sich die Gelegenheit geboten, und das habe ich genutzt“, sagte Eugen gegenüber der Austria Presse Agentur.

Höchste Priorität habe aber sein Sohn. „Der Bua ist elf Jahre und in der zweiten Klasse Gymnasium. Da sind jetzt andere Prioritäten“, gab Eugen Einblicke, die für Gänsehaut sorgten. Er versuche trotz der schlimmen Umstände, „alles bestmöglich zu machen“, gibt aber auch zu: „Es ist eine Riesenumstellung, wenn man von null auf 100 auf einmal Hausmann ist. Aber wir wachsen zusammen. Es ist nicht alles einfach, aber das ist das Leben.“

Kombinierer-Trainer Christoph Eugen spricht über neues Leben

Dass er und sein Sohn nach der Tragödie viel Unterstützung von Freunden, Familie und Nachbarn erfahren haben, sei ein „schönes Gefühl. Wir beide gehen aber auch recht offen mit der Situation um, reden viel darüber und sprechen alles an. Das tut auch uns beiden intern ganz gut“, so Eugen.

Über die Weihnachtstage wolle die Familie für einige „besinnliche Tage“ nach Murau zur Familie fahren. Anschließend stehen für die Kombinierer unter anderem die Weltcups in Oberstdorf und Seefeld an. Ob Eugen bei den heimatnahen Stationen wieder mit dabei sein wird, ließ er offen: „Ich muss erst schauen, wie es schulisch geht.“

„Glaube, es hat keinen Sinn“: Eugens Trainer-Zukunft ungewiss

Aufgrund der schlimmen Umstände wird Eugen seinen Posten nach dann zwölf Jahren als Cheftrainer aber wohl zum Ende der Saison räumen. Es werde zwar Gespräche mit dem Verband geben, „aber natürlich glaube ich, dass es keinen Sinn hat, dass ich in der Situation, in der ich momentan bin, weitermachen werde. Du musst einfach ständig vor Ort sein und rundherum alles wissen.“

Der 47-Jährige würde dem Sport aber gerne weiter in anderer Funktion treu bleiben. „Ich kann sehr viel von zu Hause aus machen, viel organisieren, ein bisschen vorplanen“, erklärt der zweifache Olympiateilnehmer. Eine „andere Sichtweise“ könne für ihn und den Verband von Vorteil sein.

