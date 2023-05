Wintersport-Traumpaar: Sie drückte ihrem Helden die Daumen, während er deutsche Geschichte schrieb

Von: Andreas Knobloch

Teilen

Anna Seidel und Moritz Seider: ein Wintersport-Traumpaar. Sie ist Shorttrackerin und er Eishockey-Star und frischgebackener Silbermedaillengewinner. © Screenshot Anna Seidel Instagram / IMAGO / Newspix24 - Collage Merkur

Moritz Seider und die Eishockey-Helden haben Silber geholt. Auf der Tribüne drückte seine Freundin die Daumen - ein wahres Wintersport-Traumpaar.

Tampere - Es ist eine Sensation, auch wenn es am Ende nicht zum ganz großen Wurf langte: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat Silber geholt. Sie hat Länder wie Schweden, USA, Finnland oder die Schweiz hinter sich gelassen und ist am Ende nur an Kanada gescheitert. Einer, der großen Anteil am Erfolg hatte, ist Moritz Seider. Und im Finale drückte sogar eine Wintersportlerin ihm besonders die Daumen: seine Freundin und Shorttrackerin Anna Seidel. Auf dem Eis sind also beide zuhause.

Seider und Seidel: Auf Schlittschuhen sind beide Wintersportler sensationell

Seider, der hauptberuflich für die Detroit Red Wings in der NHL spielt und in Nordamerika eine Auszeichnung als Neuling des Jahres bekam, war in seinem jungen Alter von 22 Jahren bereits ein Anführer im DEB-Team. Auf das Finale gegen Kanada fieberte seine Freundin Anna hin, sie ließ ihre 103.000 Follower immer wissen, wo sie sich befindet. Auf der Tribüne war die Dame dann auch vor Ort in Tampere und wünschte sich die Goldmedaille.

Als das Spiel dann aus war, erfüllte sie dennoch der Stolz. „Still more than proud, the best is yet to come“, unterlegt mit der Silbermedaille und einem Herzen-Emoji schrieb Seidel, als ihrem Moritz die Silbermedaille um den Hals gehängt wurde und er auf dem großen Videowürfel zu sehen war.

Stolz auf Silber: Seidel mit Medaille in der Kabine - auch ihr Freund konnte danach wieder lachen

Die Trauer war bei den Spielerdamen nicht von langer Zeit, kurz danach waren sie gemeinsam auf einem Foto zu sehen, welches Antonia Gail, die Freundin von Dominik Kahun, teilte. Dort hatten einige Frauen eine Medaille um den Hals, unter anderem auch Taylor Turnquist, die Freundin von NHL-Star Nico Sturm. Auch Seider selbst konnte nach der kleinen Enttäuschung wieder lachen und postete eine Collage an Bildern vom Turnier. Seider wurde ins All-Star-Team gewählt.

Anna Seidel (links oben) auf dem linken Foto grinsend mit der Silbermedaille, die ihr Moritz Seider (rechts) nach dem Finale bekam. © Screenshot Instagram Antonia Gail und Anna Seidel

Seidel selbst war bisher dreimal bei den Olympischen Spielen dabei, obwohl sie erst 25 Jahre alt ist. Ihre größten Erfolge sind zwei Silbermedaillen bei Europameisterschaften und eine Silberne bei den World University Games. Jetzt kommt in den gemeinsamen Trophäenschrank noch eine Silberne von ihrem Moritz. (ank)