Elternbeirat statt Rodelbahn: Erfolgreichste deutsche Winter-Olympionikin berichtet vom „Leben Teil zwei“

Von: Niklas Kirk

In einem Interview berichtet die ehemalige Rennrodlerin Natalie Geisenberger über die familiären Herausforderungen seit ihrem Karriereende.

München – Noch nicht lange ist es her, da verabschiedete sich Natalie Geisenberger bei ihren Fans mit einem herzlichen „Danke, das war's“. Ende September ging ihre eindrucksvolle Karriere als Rennrodlerin zu Ende, während der sie sechs olympischen Goldmedaillen, neun Weltmeistertitel und achtmal den Gesamtweltcup einfuhr. Laut Geisenberger insgesamt „eine mega, mega, mega, coole Zeit“. Bei den Spielen in Peking 2022 stellte sie zur Goldmedaille noch einen Streckenrekord auf – alles bereits als Mutter im Profisport. In einem Interview mit der Abendschau berichtet sie nun erstmals von ihren neuen Lebensverhältnissen nach der aktiven Laufbahn.

Natalie Geisenberger Geboren: 5. Februar 1988 in München Disziplin: Einsitzer Verein: ASV Miesbach

Geisenberger über das Mutter-sein im Profi-Sport: „Alles, was ich mir gewünscht habe, wurde umgesetzt“

Dass sie, mit nunmehr 35 Jahren, ihre Prioritäten ändern würde, stand bereits fest. Wie sie bei der Verkündung des Karriereendes gegenüber dem BR verriet, ginge es für sie jetzt darum, ganz viel Zeit mit der Familie zu genießen und Mutter zu sein. Rückblickend lobte sie nochmals das Entgegenkommen ihres Verbandes während der Karriere, um diese mit der Mutterschaft in Einklang bringen zu können. „Alles, was ich mir gewünscht habe, wurde vom Verband so umgesetzt. Ich hatte oft ein Extra-Training, habe dazwischen gestillt“.

Nach der Geburt des ersten Kindes im Jahr 2020 folgte die Niederkunft der Tochter im Januar dieses Jahres, womit die Familie inklusive Ehemann Markus Scheer nun vierköpfig ist. Im Interview mit der Abendschau gibt Geisenberger einen Einblick in ihre Gefühlswelt. Die „Drehung“ vom Dasein als Profisportlerinnen zum Mitglied im Elternbeirat sei „krass“ gewesen.

Natalie Geisenberger beendete im Sommer ihre Karriere und konzentriert sich jetzt auf ihr Mutter-da-Sein. © IMAGO / Sammy Minkoff / Instagram @ nataliegeisenberger

Geisenberger über das Leben mit Kleinkindern: „Das ist alles komplett neu für mich“

Doch gerade im Unbekannten scheint der Reiz für die gebürtige Münchnerin zu liegen. Denn all die neuen Tätigkeiten, auf die sie sich jetzt fokussieren kann, machen ihr „so viel Spaß“. „Das ist alles komplett neu für mich“, führt sie weiter enthusiastisch aus und scheint in ihrem neuen Lebensabschnitt aufzugehen.

Nach Ablauf der Elternzeit plant sie zudem zur Bundespolizei zurückzukehren. Ohne große Wehmut stellt Geisenberger fest: „Das ist jetzt einfach mein neues Leben, mein Leben Teil zwei“. (nki)