Deutsche Wintersport-Legende feiert Heimatrückkehr mit tierischem Begleiter

Von: Jannek Ringen

Teilen

Viele Menschen freuen sich nach einer längeren Reise auf ihr Zuhause. Evi Sachenbacher-Stehle hatte einen besonderen Grund dafür.

Traunstein – Wie heißt es so schön: Zuhause ist es immer noch am schönsten. Das hat sich sicherlich auch Evi Sachenbacher-Stehle nach der Heimkehr von ihrer Florida-Reise gedacht. Die ehemalige Wintersportlerin teilte auf Instagram die Momente ihrer Heimkehr mit ihren fast 20.000 Followern.

Evi Sachenbacher-Stehle Geboren: 27. November 1980 (Alter 42 Jahre), Traunstein Debüt im Weltcup: 27. Dezember 1998 Karriereende: 30. November 2014

Sachenbacher-Stehle: Vom Sport ins Fernsehen

Sachenbacher-Stehle machte sich in der Wintersport-Szene im Langlauf einen Namen. Mit frischen 18 Jahren debütierte sie 1998 im Weltcup und konnte im Verlaufe ihrer Karriere zahlreiche Siege einfahren. Nachdem sie zehn Weltcupsiege im Langlauf geholt hatte, debütierte sie 2012 im Biathlon-Weltcup, wo zwei weitere Siege hinzukamen.

Im Jahr 2014 folgte das Karriereende der erfolgreichen Wintersportlerin, nachdem sie positiv auf Doping getestet wurde. Von der Bildfläche verschwand sie dennoch nicht. Die ehemalige Langläuferin trat in diversen TV-Shows wie „The Taste“ auf Sat.1 oder „Ninja Warrior Germany“ auf RTL auf. Im November gelang es ihr in der RTL-Show „Last Woman Standing“ zu werden.

Die ehemalige Langläuferin Evi Sachenbacher-Stehle wird tierisch zuhause begrüßt. © IMAGO / Kosecki; instagram evisachenbacherstehle

Familie kommt aus Florida zurück und wird tierisch erwartet

Im Juli 2005 heiratete sie ihren Freund Johannes, mit dem sie bis heute glücklich liiert ist. Zusammen mit ihm hat sie zwei Kinder. Den deutschen Spätsommer verbrachte die vierköpfige Familie im warmen Florida. Über ihren Instagram-Account ließ die 42-Jährige ihre zahlreichen Follower an dem Urlaub teilhaben.

Die Familie grüßte mit strahlenden Kindern aus dem Disneyland, posierte am Pool, entspannte am Strand und erkundete die Everglades in einem Boot. Doch ein Familienmitglied fehlte auf dem Trip. Familienhund Happy wartete in der Heimat sehnsüchtig auf die vier. Auf Instagram zeigte Sachenbacher-Stehle das Wiedersehen mit dem Magyar Vizsla.

Happy und Evi – ein Dreamteam auch vor der Kamera

Gemeinsam mit Happy trat die Familienmutter bei der RTL-Show „Top Dog Germany“ an. Zum zweiten Mal gewann das Duo die Show und zeigte bei der Titelverteidigung die innige Verbindung zwischen den beiden. Dabei gelang es ihnen 11.750 Euro an Spendengeldern für einen Gnadenhof zu sammeln. (jari)