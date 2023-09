Wintersport-Legende erstmals Papa – Sohn hört auf ungwöhnlichen Namen

Von: Christoph Klaucke

Aksel Lund Svindal wird zum ersten Mal Vater. Die Wintersport-Legende und sein Sohn bekommen direkt eine Einladung eines alten Weggefährten.

Oslo – Aksel Lund Svindal zählt zu den erfolgreichsten Skifahrern aller Zeiten. Zweimal Olympiagold, fünfmal Weltmeister, zwei Gesamtweltcupsiege und etliche Silber- und Bronzemedaillen standen nach dem Karriereende 2019 zu Buche – es gibt fast nichts, was die Wintersport-Legende aus Norwegen nicht gewinnen konnte. Nach seiner aktiven Zeit genießt Svindal das Leben mit seiner Freundin Amalie Iuel, einer 400-Meter-Läuferin. Jetzt ist das Glück des norwegischen Traumpaares perfekt, denn Svindal wurde erstmals Papa.

Aksel Lund Svindal Geboren: 26. Dezember 1982 (Alter 40 Jahre), Lørenskog, Norwegen Erfolge 2x Olympiasieger, 5x Weltmeister, 2x Gesamtweltcup-Sieger Freundin: Amalie Iuel Kinder: Storm

Aksel Lund Svindal und Partnerin Amalie Iuel werden Eltern – Sohn bekommt besonderen Namen

„Baby wird geladen… Dieser Sommer wird etwas anders aussehen als sonst“, schrieb Iuel im April auf Instagram zu einem Ultraschall-Bild und kündigte eine Wettkampfpause an. Keine fünf Monate später ist es so weit und der Baby-Akku ist offenbar voll aufgeladen. Iuel und Svindal sind stolze Eltern eines kleinen Sohnes, die Geburt war bereits am 1. September.

„Willkommen auf dieser Welt, Storm. Mama ruht sich nach ein paar harten Tagen im Krankenhaus aus. Papa ist sehr stolz und Storm ist natürlich das Schönste, was wir je gesehen haben. Unser Gesundheitssystem und die Menschen dort sind unglaublich! Danke!“, verbreitet Iuel das Baby-Glück in den sozialen Medien. „Und Molly hat schon die Rolle der großen Schwester übernommen.“

Ski-Legende Aksel Lund Svindal ist stolzer Papa eines Sohnes.

Wintersport-Legende erstmals Papa: „Das Schönste, was wir je gesehen haben“

Mit Molly ist allerdings kein Geschwisterchen gemeint, sondern die Familien-Hündin, die sich auf dem Foto liebevoll an das Baby-Körbchen mit Storm darin schmiegt. Für Svindal ist es schließlich das erste Mal, dass er zusammen mit seiner Partnerin Iuel Vater wird.

Erst im September vergangenen Jahres war der norwegische Olympiasieger an Hodenkrebs erkrankt – jetzt also das Baby-Glück. Der etwas ungewöhnliche Name Storm bedeutet übrigens „der Sturm“ und ist ein englischer und skandinavischer Jungenname. In Norwegen war Storm im Jahr 2021 auf Position 55 der beliebtesten Namen platziert.

Svindal und Sohn Storm erhalten Ski-Einladung von Jansrud und seiner Tochter

Zahlreiche Wintersport-Stars und Wegbegleiter Svindals hinterließen in der Kommentarspalte ihre Glückwünsche, darunter auch Felix Neureuther. „Gratulation!!! Willkommen auf der Welt, kleiner Mann“, schrieb der frühere deutsche Weltklasse-Skifahrer, der selbst Vater von drei Kindern, darunter ein Sohn, ist. Der ehemaligen Biathletin Tiril Eckhoff, die nach der letzten Saison zurückgetreten war, gefällt offenbar der Name des Sprösslings besonders gut: „Aaah so lieb und so ein schöner Name“.

Svindals ehemaliger Ski-Kollege Kjetil Jansrud verkündete vor kurzem ebenfalls süße Baby-News und sprach direkt eine Einladung aus. „Slalomtraining 17:30 Wyller, Donnerstag 10. Januar 2031. Iben und ich sind bereit!“, schrieb Jansrud, der im Juni zum zweiten Mal Vater einer Tochter wurde. (ck)