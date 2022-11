„Jo mei, begeistert sind die Deutschen nicht“: Hackl Schorsch trainiert ab jetzt die Konkurrenz

Von: Andreas Knobloch

Schön grinsen kann der Hackl Schorsch: Damals bei Olympia für Deutschland, bald auch für Österreich. © IMAGO/Eibner Pressefoto / Heike Feiner

Wintersport-Legende Hackl Schorsch wird nicht mehr für Deutschland tätig sein. Künftig ist der Olympiaheld für die Konkurrenz tätig.

Berchtesgaden – Aktuell sind es Felix Loch, Johannes Ludwig oder Francesco Friedrich, wenn es um die Könige der Eisbahnen geht. Sie sorgten ein ums andere Mal für Wintermärchen bei den Olympischen Spielen. Aber ohne einen, wäre das vielleicht nicht gegangen. Denn eine Wintersport-Legende hat sowohl als aktiver Sportler, als auch als im Trainerstab den Weg geebnet. Es geht um keinen geringeren als Georg Hackl, auch Hackl Schorsch genannt.

Hackl Schorsch von Deutschland nach Österreich: Größter Konkurrent jetzt sein Chef

Drei Gold- und zwei Silbermedaillen hat der Olympiaheld der 90er Jahre in seiner Vitrine hängen. Daneben gesellen sich 22 Exemplare aus verschiedensten Weltmeisterschaften, darunter elf goldene. Auch 33 Weltcupsiege hat der Hackl Schorsch gefeiert. Bei der Wok-WM, die nach seiner Karriere für deutschlandweite Aufregung sorgt, ist Hackl Rekordhalter. Doch nun verlässt er nach ewigen Zeiten den Deutschen Wintersportverband. Er trainiert jetzt die Österreicher, wie auch Merkur.de berichtet.

Lange Jahre war Hackl für sein Heimatland als Techniktrainer tätig, wechselte aber am 1. Mai ein paar Kilometer südlich. „Wer die Nummer zwei ist, möchte auch die Nummer eins werden“, sagt Österreichs Rodel-Chef Markus Prock, der als Hackls ärgster Konkurrent während der gemeinsamen Karriere galt, laut krone.at. Als „Sensationstransfer“ wird der Wechsel bezeichnet, den Hackl nicht früher vollziehen konnte, ehe er als pensionierter Soldat galt.

„Jo mei, begeistert sind die Deutschen nicht“: Hackl Schorsch ehrlich

„Jo mei, begeistert sind die Deutschen nicht“, sagt der gebürtige Berchtesgardener dem Medium, fügt aber an: „Es gibt kein böses Blut. Die meisten haben mir gratuliert, hätten selbst schon gerne diesen Schritt gemacht.“ Warum sollte man von der Nummer eins im Eisbahnsport zur Nummer zwei wechseln? Auch für diese Frage hat der Hackl Schorsch eine Antwort parat:„Was in Deutschland oft ein Jahr dauert, geht hier in zwei Wochen“. Zudem sei das Teamgefüge besser, die Zukunftsaussichten sonniger und es würde mit offenen Karten gespielt werden.

„Vertrag hin, Vertrag her. Mir taugt’s bei euch!“, sagt Hackl zu Prock, dessen Kontrakt bis 2026 läuft und als größtes Ziel die Olympischen Spiele in Italien 2026 beinhaltet. Vielleicht lässt der Hackl Schorsch die Deutschen hinter sich wie einst Stefan Raab bei der Wok-WM. (ank)